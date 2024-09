Trier: „Messer-Leiche“ vor dem Hauptbahnhof – Kundgebung von Neonazi-Partei

TRIER. Wie ein lokalo-Leser der Redaktion mitgeteilt hat, fand am Samstag, den 14.9.2024, vor dem Trierer Hauptbahnhof eine Kundgebung der rechtsextremen Kleinpartei „Der dritte Weg“ statt. Im aktuellen Bericht des Bundesamtes für Verfassungsschutz heißt es zu der Partei, diese sei „bestrebt … in Bezug auf Theoriebildung und ideologische Indoktrination eine Vorreiterrolle im neonazistischen Spektrum einzunehmen“.

Der lokalo-Leser, der die Kundgebung aus der Distanz beobachtete, war „schockiert“ über „unerträgliche Hetze gegen Ausländer, Schutzsuchende und unsere Politiker“. Unerträglich sei auch gewesen, „dass keinerlei Widerspruch aus der Zivilgesellschaft kam“: „Den Nazis wurde einfach die Straße überlassen!“, so der Leser.

Auf ihrer eigenen Internetseite berichtet die rechtsextreme Partei, ihr „Landesverband West“ habe „eine mehrstündige Kundgebung am Trierer Hauptbahnhof“ durchgeführt, „mit der man auf die ausufernde Überfremdung und die damit verbundene Ausländerkriminalität aufmerksam machte“. Dabei sei auch die „szenische Darstellung eines Opfers durch einen Messerangriff“ gezeigt worden. Fotos auf der Internetseite zeigen ein blutverschmiertes weißes Tuch über einer Puppe, in dem mehrere Messer stecken.

Ferner sind Aktivisten an einem Infostand zu sehen, die Jacken mit der Aufschrift „National Revolutionär Sozialistisch“ tragen und augenscheinlich Propagandamaterial an Passanten verteilen. „Die komplette Kundgebung mit Infostand konnte störungsfrei durchgeführt werden und erreichte durch die exponierte Lage am Hauptbahnhof eine große öffentliche Aufmerksamkeit“, rühmt sich die Partei. Im Anschluss seien noch Flugblätter in Trier-Nord verteilt worden.