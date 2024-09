Heizpilz löst Terrassen-Brand aus – hoher Sachschaden an Einfamilienhaus

KINHEIM. Am Abend des 12.9.2024 wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues von einem Brand in der Schiffergasse in Kinheim informiert. Noch vor Erreichen des Einsatzortes befanden sich bereits eine Vielzahl an Kräften der umliegenden Feuerwehren im Einsatz, welche mit den Löschmaßnahmen beschäftigt waren.

Bei dem dort gelegen Einfamilienhaus war es zuvor beim Betrieb eines Heizpilzes zu einem Brand der Terrasse gekommen. Nur durch den entschlossenen Einsatz der Feuerwehr konnte ein Vollbrand des Hauses verhindert werden. Dennoch dürfte ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich entstanden sein, da durch den Brand Teile der Gebäuderückseite und auch das Daches stark beschädigt wurden. (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)