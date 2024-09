Studiwerk Trier: Mensa Tarforst erneut als vegan-freundlich ausgezeichnet

TRIER. Für ihr vielfältiges veganes Speisenangebot hat die Mensa Tarforst von PETA Deutschland erneut drei Sterne erhalten. PETA lobte besonders die regelmäßigen Schulungen des Personals, die es ermöglichen, täglich vegane Gerichte aus aller Welt anzubieten – darunter Bulgur-Gemüsepfannen, mexikanischer Feuertopf sowie verschiedene Curry- und Pasta-Gerichte.

Ergänzt wird das Angebot durch hausgemachten Kuchen, vegane Wraps und frisches Obst. Täglich entscheiden sich rund 250 Mensa-Gäste für die veganen Gerichte. Seit 2022 sind im Speiseplan der Studiwerk-Mensen außerdem für alle Gerichte die Kohlendioxid-Äquivalente ausgewiesen, um auf den klimafreundlichen Vorteil veganer Mahlzeiten hinzuweisen.

„Wir freuen uns sehr über diese Auszeichnung und wollen uns mit dem veganen Angebot im neuen Speiseplan ab dem Wintersemester weiter verbessern – ein weiterer Stern ist unser Ziel“, so Alexandra Reitz, stellvertretende Geschäftsführerin im Studiwerk Trier. Bereits im Jahr 2014 zählte das Studiwerk Trier bei der ersten Auszeichnung der Studiwerke durch PETA Deutschland auf Anhieb zu der Spitzengruppe der „Zweitbesten in Deutschland“. Auch in den Folgejahren wurde die Trierer Mensa mehrfach mit drei Sternen ausgezeichnet. Bereits seit 2011 bieten die Mensen im Studiwerk Trier täglich vegane Speisen an.

PETA Deutschland e.V., die größte Tierrechtsorganisation des Landes und bewertet regelmäßig Mensen in einem Ranking von einem bis fünf Sternen. Mehr Informationen zum PETA-Ranking gibt es hier: https://www.peta.de/veganleben/vegane-mensa/ (Quelle: Studierendenwerk Trier AöR)