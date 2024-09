„Kinderrechte – Superkräfte“: Fest zum Weltkindertag in Saarburg

SAARBURG. Einige Tage vor dem eigentlichen Weltkindertag, traditionell an einem Dienstagnachmittag, feiert die Stadt Saarburg ein großes Kinderfest. Am 17. September ist der gesamte Cityparkplatz von 15 – 18 Uhr fest in Kinderhand. Jedes Jahr wird am Weltkindertag dazu aufgerufen, die Rechte und Interessen aller Kinder ins Zentrum von Politik und Gesellschaft zu stellen.

In diesem Jahr steht der Weltkindertag unter dem Motto „Kinderrechte – Superkräfte“ und das hat einen guten Grund. Erstmals hat die Stadt Saarburg als Vorbereitung auf den Weltkindertag die Grundschulen zu einem gleichnamigen Kindertheater mit anschließender Diskussion über die Kinderrechte eingeladen. Neu mit dabei beim Kinderfest ist die Freiwillige Feuerwehr Saarburg, die mit ihrem historischen Fahrzeug bei den Kindern punkten wird.



„Eure Meinung, Ideen und Wünsche sind auch in diesem Jahr wieder gefragt. Diese Ideen in Zukunft gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen umzusetzen, darauf freue ich mich sehr“, sagt Stadtbürgermeister Andreas Reymann. Die Stadt Saarburg und das Jugendforum der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell werden erstmals eine digitale Umfrage zusammenstellen, in der Wünsche zur Freizeitgestaltung, Ideen zur Gestaltung der Innenstadt, zur Sicherheit und zur Organisation des Weltkindertags erfragt werden. „So kann auch vor und nach dem Fest teilgenommen werden und mehr Teilnehmende führen zu verlässlicheren Ergebnissen“, ergänzt Reymann.



Hinter dem Weltkindertagsfest und dem diesjährigen Motto stehen viele Vereine, Institutionen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit, die diesen Tag gemeinsam gestalten. Nach dem großen Erfolg der Vorjahre wurde wieder eine Mitmach-Kinderrechte-Rallye vorbereitet, die die Kinderrechte spielerisch und informativ in den Blick nimmt. Jede beteiligte Einrichtung bzw. Verein hat sich für ein passendes Kinderrecht entschieden und eine thematische Aktion oder einen Workshop kreiert. Kinder haben die Möglichkeit mit einer Karte Stempel zu sammeln und später ein kleines Geschenk zu erhalten.



Mit dabei sind:



Jugendzentrum Saarburg, Fachgremium Jugendarbeit

Recht auf Freizeit

Fußball-Aktionszone, Infostand



Stadt Saarburg & Förderverein KiTa Blümchesfeld e.V.

Recht auf Spiel

Boxenstopp-Kartbahn, Abenteuerland-Trailer, Entchen Angeln, Spielmobil



Stadt Saarburg & Jugendforum VG Saarburg-Kell

Recht auf eine eigene Meinung

Umfrage



Polizei: Zentrale Prävention des PP Trier & Freiwillige Feuerwehr Saarburg

Recht auf Sicherheit

Verkleidungswerkstatt, Fahrzeugschau, Info



Erlebnisbücherei Saarburg

Recht auf den Zugang zu Medien

Pflanzaktion



Lokales Bündnis für Familie in der VG Saarburg-Kell

Recht auf Fürsorge

Info & Zirkusworkshop



Lebenshilfe Trier Saarburg e. V.

Recht auf Inklusion

Sinnesparcours



Förderverein Grundschule St. Laurentius e.V.

Recht auf Privatsphäre

Kreativaktion



DPSG Stamm St. Franziskus Saarburg-Beurig e. V.

Recht auf eine saubere Umwelt

Nachhaltiges



Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Saarburg

Recht auf Gesundheit

Rettungswagen, Teddyklinik



Deutsch-Französische Gesellschaft

Recht auf Gleichheit

Leseaktion



Der Weltkindertag 2024 wird im Rahmen des Bundesprogramms „Demokratie Leben!“ vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Zusätzlich wird die Veranstaltung von der Westenergie, der Sparkasse Trier und der Volksbank Trier unterstützt.



Aktuelle Infos unter www.saarburg.de/weltkindertag (besonders bei Schlechtwetter beachten). (Quelle: Stadt Saarburg)