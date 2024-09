Luxemburg: Schlägerei zwischen mehreren Personen – Pfefferspray eingesetzt

LUXEMBURG. Zwischen dem Abend des 6.9.2024 und dem heutigen Morgen musste die Police Grand-Ducale in rund 50 Fällen wegen Streitigkeiten, Schlägereien und Nachtlärm ausrücken. In den meisten Fällen konnte die Situation aber an Ort und Stelle geklärt werden.

So wurde zum Beispiel am Abend des 6.9. eine Schlägerei zwischen mehreren Personen in der Grand-Rue in der Oberstadt gemeldet. Eine Polizeistreife konnte die beiden Opfer vor Ort antreffen. Ersten Informationen nach hätten sich zwei Männer diesen genähert und kam es zur Rangelei, bei dem die Täter einen Pfefferspray einsetzten und anschließend flüchteten. Eines der Opfer wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Ermittlungen wurden eingeleitet.

In der Nacht zum 7.9. wurde ein offensichtlich alkoholisierter Mann auf den Tramschienen in Höhe der Place de Paris im hauptstädtischen Bahnhofsviertel gemeldet. Eine Polizeistreife konnte den Mann vor Ort antreffen. Aufgrund seines Zustandes und da er eine Gefahr für sich und Dritte darstellte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung in den Arrest gebracht. (Quelle: Police Grand-Ducale)