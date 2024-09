RLP: Verpuffung in Mehrfamilienhaus – Bewohner verhindert Schlimmeres

MAINZ. Am gestrigen Freitag kam es in der Mainzer Neustadt zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Feldbergplatz. Gegen 18.45 Uhr wurde ein aufmerksamer Bewohner durch eine Verpuffung im Keller der Liegenschaft aufgeschreckt und stellte ungewöhnlichen Brandgeruch und Rauchentwicklung aus dem Kellergeschoss fest.

Der Bewohner reagierte schnell und umsichtig, indem er umgehend die Feuerwehr alarmierte und das Gebäude verließ. Durch das folgerichtige Verschließen der Kellertür wurde eine Rauchausbreitung auf das Treppenhaus verhindert.

Die Feuerwehrleitstelle Mainz entsandte sofort Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatzort. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war bereits dichter Rauch aus dem Keller aufgestiegen. Dank der raschen Meldung konnte das Feuer jedoch schnell lokalisiert und unter Kontrolle gebracht werden, bevor es sich auf weitere Gebäudeteile ausbreiten konnte.

Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr lobt das besonnene Verhalten des Bewohners, der durch seine schnelle Reaktion wesentlich dazu beigetragen hat, dass größere Schäden und eine mögliche Gefährdung der Hausbewohner vermieden werden konnten. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte mit mehreren Fahrzeugen vor Ort. Unterstützt wurden die Kollegen durch Einsatzkräfte der Polizei und des Rettungsdienstes.

Vermutlich ist der Brand auf einen technischen Defekt zurückzuführen. Ein im Keller gelagerter Akku geriet während des Ladevorgangs in Brand und löste dadurch das Feuer aus. Akkus und Batterien stellen beim Laden ein erhöhtes Brandrisiko dar, weshalb die Feuerwehr noch einmal auf die Wichtigkeit eines sicheren Ladeumfelds hinweist. (Quelle: Feuerwehr Mainz)