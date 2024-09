Lossprechungsfeier in Daun: Regionales Handwerk begrüßt 97 neue Gesellinnen und Gesellen

DAUN. Volles Haus Anfang September im Dauner Forum. Die Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (KH MEHR) hatte zur Lossprechungsfeier eingeladen. Fast 300 Gäste feierten den erfolgreichen Abschluss von 97 neuen Fachkräften im Handwerk.

Die neuen Gesellinnen und Gesellen erhielten ihre Prüfungszeugnisse (früher Gesellenbrief genannt) im Beisein von zahlreichen Gästen aus Politik, Gesellschaft, den Ausbildungsbetrieben, Prüfungsausschüssen und Familien überreicht.

In Daun war die dritte Lossprechungsfeier der KH MEHR. Insgesamt sind 277 neue Fachkräfte im Bereich vom Eifelkreis, Vulkaneifelkreis und Kreis Bernkastel-Wittlich zu beglückwünschen. Darunter 51 Prüfungsbeste. Sie haben in der Gesamtnote mit mindestens „gut“ abgeschnitten.

Reichlich Lob und anerkennende Worte gab es von allen Festrednern an die neuen Gesellinnen und Gesellen. In seiner Begrüßung bescheinigte Dietmar Pitzen, Vorstandsvorsitzender der Kreissparkasse Vulkaneifel, den Absolventen, dass sie mit ihrer Ausbildung ein „hervorragendes Fundament“ gelegt haben. „Sie haben es gemacht! Und Sie haben es geschafft!“, gratulierte er den neuen Fachkräften und verwies zuvor auf die hohe Aufmerksamkeit und Wertschätzung, die das Handwerk erfährt.

Landrätin Julia Gieseking bezeichnete die Lossprechungsfeier als Höhepunkt der Ausbildung. „Sie können sehr stolz und zufrieden sein. Sie sind jetzt Fachfrau und Fachmann“ und ermunterte zur stetigen Weiterbildung und legte allen die nächste Karrierestufe, den Meistertitel, ans Herz.

Die Prüfungszeugnisse wurden von den Vertretern der jeweiligen Handwerksinnungen überreicht und am Ende des Abends erfolgte die Ehrung der Prüfungsbesten. Die Moderation hatte der stellvertretende Geschäftsführer der KH MEHR, Christian Weirich. Er betonte die wichtige Arbeit der Gesellenprüfungsausschüsse, in denen sich über 300 Handwerkerinnen und Handwerker von den gesamt 22 Innungen der KH MEHR engagieren. Der Vorsitzender Kreishandwerksmeister Raimund Licht verwies in seiner Schlussrede auf die Möglichkeiten für die Prüfungsbesten, sich an den Deutschen Meisterschaften im Handwerk zu beteiligen.

Die 97 neuen Fachkräfte teilen sich auf folgende Berufe und Handwerksinnungen auf:

Bäcker-/innen und Bäckerei-Fachverkäufer/-innen – Bäcker-Innung MEHR, Anlagenmechaniker/-innen für Sanitär, Heizung- und Klimatechnik – SHK-Innung Westeifel, Elektroniker/-innen für Energie- und Gebäudetechnik – Elektroinnung Westeifel, Maurer/-innen und Hochbaufacharbeiter/-innen – Baugewerbe-Innung MEHR, Schreiner/-innen (Tischler/-innen) – Schreiner-Innung Westeifel, Maler/-innen und Lackierer/-innen für Gestaltung und Instandhaltung und Bauten- und Objektbeschichter – Maler- und Lackierer-Innung Westeifel, Kraftfahrzeugmechatroniker/-innen für Personenkraftwagentechnik oder für Nutzfahrzeugtechnik – Kfz-Innung Daun-Prüm.

PRÜFUNGSBESTE

Die anwesenden Prüfungsbesten der Feier in Daun und deren Ausbildungsbetriebe:

Maurer

Julian Hollender – Bauunternehmung Frank Hollender, Bongard

Jerôme – Pint – Majerus-Geimer Constructions S.a.r.l., L-Hosingen

Jonathan Klein – Müller Bauunternehmung – Rainer Müller, Mettendorf

Kfz-Mechatroniker

Christian Schmitz – Manthey-Racing GmbH, Meuspath

Fabian Freuen – Auto Klasen GmbH, Pelm

Ben Schüller – Autohaus Schüller GmbH, Uersfeld

Noah Servos – Autoservice Martin Kirwel, Üxheim

Elektroniker/-innen

David Engeln – Schmitz Haustechnik GmbH, Hillesheim-Bolsdorf

Anna-Lena Hansen – Elektrotechnik Bernd Schröder, Weinsheim

Jakob Grommes – Becker Elektrotechnik – Thomas Becker, Daun

Tischler/-innen

Julian Görgen – Schreinerei Holzform Alexander & Anja Munkler GbR, Lünebach

David Murk – Udo Görres – Bau- und Möbelschreinerei und Bestattungen, Stadtkyll

Bäckerei-Fachverkäuferinnen

Lara-Maria Probst – Achim Lohner GmbH & Co. KG, Polch

Celine Schnitzius – Bäckerei Wildbadmühle GmbH & Co. KG, Wittlich