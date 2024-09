Fahrerflucht bei Bitburg: PKW auf Landstraße in Leitplanke gedrängt

BITBURG. Am Dienstag, den 3.9.2024, kam es gegen 19.30 Uhr auf der L32 zwischen Bitburg und der Anschlussstelle zur A60 in Höhe der Abfahrt Matzen zu einem Verkehrsunfall. Dabei fuhr ein in Fahrtrichtung Bitburg fahrender, dunkler PKW im Kurvenbereich mit mutmaßlich überhöhter Geschwindigkeit, sodass er auf die Gegenfahrbahn geriet.

Der dort fahrende rote Dacia Sandero der Geschädigten musste daher nach rechts ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dabei kollidierte sie mit einer Schutzplanke und einem Leitpfosten, sodass ein Schaden an ihrem PKW entstand. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Örtlichkeit, ohne den Vorfall zu melden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Bitburg zu melden (Telefon: 06561-96850). (Quelle: Polizeidirektion Wittlich)