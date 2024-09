Datenschutzbeauftragter berichtet: Gehaltszettel auf Facebook veröffentlicht

MAINZ. Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) lässt den Beratungsbedarf von öffentlichen Stellen und Unternehmen anwachsen – auch im Hause des Beauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit des Landes Rheinland-Pfalz, Dieter Kugelmann. Nach seiner Einschätzung haben die Diskussionen um KI «in exponentiellem Maß» zugenommen.

Von seinem Haus angebotene Beratungen für Behörden oder Firmen, die vermehrt auf KI setzen wollten, würden so komplexer. Kugelmann berichtet am heutigen Mittwoch (10.00 Uhr) in Mainz über spannende Fälle aus dem vergangenen und dem laufenden Jahr. Gehen wird es dabei unter anderem um den Fall einer Firma, die nach neuen Mitarbeitern suchte und für die Eigenwerbung Originale von Gehaltszetteln auf Facebook veröffentlichte – zwar mit geschwärzten Namen, aber erkennbaren Angaben etwa zu Geburtsdatum, Steuer-ID oder Lohn.

Ein weiterer Fall drehte sich um eine Datenpanne beim Verkauf einer Virtual-Reality-Brille in einem Elektronikmarkt. Kugelmanns Behörde beschäftigte sich zudem mit einem laufenden Projekt hin zu einer einheitlichen EDV-Plattform für den öffentlichen Gesundheitsdienst, hier zeigten sich Missstände, sowohl aufseiten der Software als auch auf Verwaltungsseite. (Quelle: dpa)