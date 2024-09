Überregionale Spaßrallye: „Weltweit größtes Klapprad-Bergrennen“ in RLP

Strampeln, was die Pedalen hergeben: Darum geht es am Wochenende bei einem kreativen Wettstreit auf zwei Rädern in Rheinland-Pfalz. Hunderte nehmen teil - sie kommen keinesfalls nur aus Deutschland.

MAINKAMMEr. Das «weltweit größte Klapprad-Bergrennen» findet wieder in Rheinland-Pfalz statt. Am Samstag (7.9.) startet die 33. Ausgabe des Kalmit-Klapprad-Cups in Maikammer. Die 6,5 Kilometer lange Rennstrecke mit 450 Höhenmetern führt auf den höchsten Berg des Pfälzerwalds, die Kalmit. Das Reglement sei so einfach wie streng, betonten die Veranstalter augenzwinkernd.

Zugelassen seien ausschließlich alte Klappräder ohne Schaltung. Wie jedes Jahr würden Hunderte von «Klapprad-Bewegten» erwartet, sagte Rennleiter Holger Gockel der Deutschen Presse-Agentur. «Angemeldet sind 960 Starterinnen und Starter, darunter 30 Tandems.» Die Teilnehmer kämen außer aus Deutschland unter anderem aus Großbritannien, Belgien und Österreich. Der jüngste Starter sei 7 und der älteste 84 Jahre alt. «Letzterer war schon mindestens sechsmal dabei.»

Die Pokale werden von einem Künstler aus Freiburg hergestellt. Das Motto sei «Nur Klappen ist schöner – Ready for klapp off», sagte Gockel. In den vergangenen Jahren hieß die Devise etwa «Der Tanz der Scharniere» oder «Die Teleklappies» und «Wer’s klappt, werd seelisch». (Quelle: dpa)