Lossprechungsfeier in Hetzerath: 86 neue Fachkräfte für das regionale Handwerk

HETZERATH. Über 250 Gäste begrüßte die Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (KH MEHR) Ende August in der Bürgerhalle in Hetzerath.

Anlass war die Lossprechung, also der erfolgreiche Ausbildungsabschluss, von 86 neuen Gesellinnen und Gesellen im Handwerk. Im Beisein von zahlreichen Gästen aus Politik, Gesellschaft, den Ausbildungsbetrieben, Prüfungsausschüssen und Familien erhielten die neuen Fachkräfte ihre Prüfungszeugnisse überreicht. Hetzerath ist die zweite von insgesamt drei Lossprechungsfeiern der KH MEHR. Insgesamt sind 277 neue Fachkräfte im Bereich vom Eifelkreis, Vulkaneifelkreis und Kreis Bernkastel-Wittlich zu beglückwünschen. Darunter 51 Prüfungsbeste. Sie haben in der Gesamtnote mit mindestens „gut“ abgeschnitten.

An die neuen Gesellinnen und Gesellen gab es von allen Festrednern viel Lob und Anerkennung für das erreichte Ziel. „Sie können etwas!“ Mit diesen drei Worten brachte es Bettina Mertini in ihren Begrüßungsworten auf den Punkt. Die Leiterin Marktfolge bei der Sparkasse Mittelmosel-Eifel-Mosel-Hunsrück betonte ebenso, dass das Handwerk „das Rückgrat unserer Gesellschaft“ ist und zitierte dabei den Satz von Alfred Dregger: „Unser Reichtum sind nicht die Mundwerker, sondern die Handwerker.“ Die Sparkasse versteht sich als Partner und Förderer des Handwerks und hatte die Lossprechungsfeier unterstützt.

Mit einem Grußwort des Landreises Bernkastel-Wittlich richtete sich die Kreisbeigeordnete Stefanie Kohl-Molitor an die Junghandwerkerinnen und Junghandwerker. „Dies ist ein wahrhaft freudiger Anlass“ sagte sie und dankte allen Unterstützern, welche die jungen Menschen durch ihre Ausbildungszeit begleitet haben. Den Absolventen gab sie mit auf den Weg, ihre Arbeit mit Spaß zu machen und an die Unternehmer richtete sie die Bitte, sich an der Umfrage für ein Forschungsprojekt zu beteiligen (Hier der Link zur Umfrage: https://unipark.uni-trier.de/uc/BernkastelWittlichArbeitsmarkt/)

Raimund Licht, Vorsitzender Kreishandwerksmeister, zitierte in seinem Schlusswort die deutschlandweite Handwerkskampagne „Zeit, zu machen“ und „Zeit, mitzumachen“. Denn nicht Worte, ob gesprochen oder geschrieben, würden etwas entstehen lassen, sondern es sei immer noch das „machen“, betonte auch er. Die Moderation des Abends hatte der stellvertretende Geschäftsführer der KH MEHR, Christian Weirich.

Die 86 neuen Fachkräfte teilen sich auf folgende Berufe und Handwerksinnungen auf:

Fleischer-/innen und Fleischerei Fachverkäufer/-innen – Fleischer-Innung Mosel-Eifel-Hunsrück, Elektroniker/-innen für Energie- und Gebäudetechnik – Innung für Elektro- und Gebäudesystemtechnik Bernkastel-Wittlich, Schreiner/-innen (Tischler/-innen) – Schreiner-Innung Bernkastel-Wittlich, Maler- und Lackierer/-innen für Gestaltung und Instandhaltung – Maler- und Lackierer-Innung Bernkastel-Wittlich, Anlagenmechaniker/-innen für Sanitär, Heizung- und Klimatechnik – Innung für Sanitär-Heizung- und Klimatechnik Bernkastel-Wittlich, Kraftfahrzeugmechatroniker/-innen für Personenkraftwagentechnik oder für Nutzfahrzeugtechnik – Kfz-Innung Bernkastel-Wittlich-Bitburg.

Liste der anwesenden Prüfungsbesten bei der Feier in Hetzerath und deren Ausbildungsbetriebe:

Anlagenmechaniker/-in für Sanitär, Heizung und Klimatechnik Alexa-Susanna Kaster-Labonte – Kaster Dietmar Installationen und Heizungsbau, Gillenfeld Oliver Zettl – Krewer GmbH Heizung-Klima-Sanitär, Wittlich

Elektroniker für Energie- und Gebäudetechnik Luca Simon Elsen – Elektro Elsen GmbH, Speicher

Maler/in und Lackierer/-in für Gestaltung und Instandhaltung Juliane Meyer – Malerbetrieb Horst Schmitz, Schalkenmehren Julie Pauls – Ambrosius und Benz – Ingo Benz e.K., Wittlich David Stroh – Lichter Malerbetrieb GmbH, Platten Nadine Thielen – Malerbetrieb Schorn GmbH, Wallscheid Louis Thul – Hoffmann GmbH & Co. KG Malerfachbetrieb, Niederöfflingen

Schreiner/-in (Tischler/-in) Ben Collmann – Schreinerei HAYER – Inh. Maximilian Schiffels e.K., Wittlich

Fleischer/-in Frederik Masselter – Bungert OHG, Wittlich Marco Schares – Landmetzgerei Schares Gebr. Schares, Baustert

Fleischerei Fachverkäufer/-innen Svenja Goebels – Landmetzgerei Schares Gebr. Schares, Baustert Jacqueline Kohns – Landmetzgerei Schares Gebr. Schares, Baustert Robin Schmitz – Bungert OHG, Wittlich