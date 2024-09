Premiere im Doppelpack: „Blau-Weiß“ Ehrang startet Vorverkauf für Theaterspielzeit 2024

TRIER-EHRANG. In dieser temporeichen Kriminalkomödie geht der berühmteste Privatdetektiv der Welt auf eine wahnwitzige Verbrecherjagd. Seit Anfang Juni probt das 15-köpfige Schauspielensemble intensiv für die insgesamt sieben Vorstellungen, die sich dem Rätseln, der Neugierde und einer außergewöhnlichen Beobachtungsgabe widmen und um 1920 in London spielt.

Sherlock Holmes (Oliver Kirchen) ist zweifellos der klügste Privatdetektiv aller Zeiten, keiner kann ihm das Wasser reichen. Er weiß von Straftaten, bevor sie geschehen – so auch bei diesem Fall. Ein mysteriöser Mord geschieht im dichten Nebel eines Varieté-Theaters und Holmes wird in ein gefährliches Netz aus Intrigen, Geheimnissen und Täuschungen verwickelt. Es beginnt zunächst harmlos, doch dann muss Sherlock Holmes um sein Leben kämpfen. Dabei hätte es Dr. Watson (René Maes) noch nicht einmal für möglich gehalten, dass Sherlock eines Tages doch in die Falle eines skrupellosen Gegenspielers tappt. Und das „nur“, weil eine Gruppe reizvoller junger Damen dem Meisterdetektiv die Sinne vernebelt.

Die Spielzeit mit der Kriminalkomödie startet bereits freitags am 4. Oktober um 19:30 Uhr und erstmals in Form eines bekannten Krimidinners. Zwischen den drei Akten serviert der Verein in Kooperation mit einem Event-Caterer aus der Großregion ein kulinarisches 3-Gänge-Menü. Dabei kommen auch Vegetarier dank fleischloser Alternative auf ihre Kosten. Die Tickets sind stark begrenzt und beinhalten Stück und Menü (exklusive Getränke). Theaterleiterin Maria Löw erklärt: „Die Kombination aus neuen Brandschutzvorschriften mit geringeren Personenkapazitäten und die Kriminalkomödie haben uns aus der Not heraus erfinderisch gemacht“.

Die verbleibenden sechs üblichen Vorstellungen finden an den Samstagen 5., 12. und 19. Oktober um 19:00 Uhr sowie an den Sonntagen, 6., 13. und 20. Oktober um 17:00 Uhr, mit Kaffee und Kuchen ab 15:00 Uhr statt.

Tickets für die begehrten Vorstellungen sind ab 7. September von 11:00 bis 12:00 Uhr bei Bride to be – Brautmodenstore, Quinter Straße 57 in Ehrang und ab 12:00 Uhr über den Ticketshop des Vereins unter www.blau-weiss-ehrang.de/ticketshop sowie bei allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional oder unter der Ticket-Hotline 0651 9790777 erhältlich.

Alle Infos zu Spielzeit, Darstellern, Menü am 4. Oktober und Vorverkaufsterminen unter www.theater-ehrang.de.

Mitwirkende: Marina Begere, Rebecca Hoffmann, Charlotte Kehrbaum, Oliver Kirchen, Lucas Krämer, Julia Löw, Maria Löw, René Maes, Heinz-Georg Meyer, Nicole Millen, Laura Rosswinkel, Ella Schmitt, Hermann Schmitt, Jenny Schrenk, Helmut Wagner. Souffleusen: Gisela Wagner, Ingrid Wagner.

Über den Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 e.V.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist einer der ältesten sowie größten Theater- und Karnevalsvereine in der Region Trier mit über 560 Mitgliedern, davon über 100 aktiv sowie über 60 Kinder und Jugendliche in den verschiedenen Tanzgruppen. Weit über Ehrang hinaus ist der Verein für sein professionelles Laienschauspiel sowie seine Kostümsitzungen mit Unterhaltung auf höchstem Niveau bekannt. Neben den Veranstaltungen jährlich im Oktober und in der Karnevalszeit sind die Pflege des Brauchtums Karneval, Laienschauspiel, die Ehranger Mundart, die Förderung von Kindern, Jugendlichen sowie Senioren und das vielfältige soziale Engagement wesentliche Aspekte des Vereinslebens. Bis heute ist der Leitsatz „Durch das Schöne stets das Gute“ wichtiges Merkmal des Vereins.

Der Theater- und Karnevalsverein „Blau-Weiß“ Ehrang 1909 ist online unter www.blau-weiss-ehrang.de sowie in den sozialen Netzwerken wie facebook, Instagram und YouTube online erreichbar.