Trier: Brennpunkt Basilika-Vorplatz/ Palastgarten – Erneuter Überfall, Opfer gewürgt und beraubt!

TRIER. Die Region um den Trierer Palastgarten sowie dem Basilika-Vorplatz scheint immer mehr zum Brennpunkt der Kriminalität zu werden! In einer von der Polizei veröffentlichten Pressemeldung am heutigen Freitag wurde ein weiterer Überfall bekanntgegeben, der sich am Donnerstag, den 22. August, ereignete.

Demnach wurde gegen 22 Uhr ein 55-jähriger Mann auf den Treppen zwischen dem Basilika-Vorplatz und dem Kiosk Opfer eines Raubüberfalls, der in einer gewalttätigen Auseinandersetzung gipfelte.

Der 55-Jährige hatte sich laut Polizeimeldung zuvor bei Alkohol- und Cannabis-Konsum mit einem Unbekannten angefreundet, doch die vermeintliche Bekanntschaft endete in einem Albtraum. Als das Opfer das Fehlen seines Smartphones bemerkte und den Mann zur Rede stellte, eskalierte die Situation: Der Täter würgte den 55-Jährigen und schlug ihm ins Gesicht. Während das Opfer verzweifelt um Hilfe rief, ergriff der Angreifer die Flucht und entkam mit dem Handy, einem Päckchen Tabak und dem Alkohol.

Die Polizei beschreibt den Täter als südländisch aussehend, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, und möglicherweise mit einem kurzärmeligen Hemd bekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, insbesondere jene, die dem Opfer zu Hilfe eilten, werden dringend gebeten, sich bei der Kriminalinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651 9779-2290 zu melden.

Dieser Vorfall ist nur der jüngste in einer erschreckenden Serie von Vorfällen in diesem Bereich. Bereits am 25. Juli wurde dort ein Mann ausgeraubt, am 24. Juli kam es auf dem Basilika-Vorplatz zu einem Messerangriff, und nur wenige Tage zuvor, am 15. Juli, ereignete sich ein weiterer Raub im Palastgarten.

(Quelle: Polizei)