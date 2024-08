Luxemburg: Schlägerei bei Tanzveranstaltung – 22-Jähriger liegt im Koma

FLOSCHEID. Die Gemeinde Folscheid in Luxemburg ist nach einem brutalen Angriff auf der „Tikki Party“ erschüttert. Bei der Tanzveranstaltung in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eskalierte eine Auseinandersetzung, die zu einer schweren Schlägerei führte. Ein 22-jähriger Mann wurde dabei so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus nach Strassen gebracht und notoperiert werden musste.

Augenzeugen berichten, dass der junge Mann bereits am Boden lag, als der Angreifer ihm einen heftigen Fußtritt versetzte, als wolle er ein Tor schießen. Der Verletzte liegt Medienberichten zufolge im Koma. Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass zwei Personen in Gewahrsam genommen wurden und dass die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen hat.

Ein Mitglied des veranstaltenden Clubs des Jeunes Foulscht erklärte gegenüber L’essentiel, dass die Eskalation von einer Gruppe ausging, die für ihr problematisches Verhalten bekannt sei und sich unbemerkt Zutritt zur Party verschafft habe. Die Situation sei außer Kontrolle geraten, nachdem die Gruppe auf das Rauchverbot in der Halle hingewiesen wurde. Bei der Auseinandersetzung erlitten mehrere Personen, darunter auch Mitglieder des Veranstalterteams, Verletzungen.

Eine lokale Politikerin äußerte sich schockiert über den Vorfall und sprach sich für eine verstärkte Polizeipräsenz im Kanton Redingen aus. (Quelle: L’essentiel)