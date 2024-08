Für schwieriges Gelände geeignet: Neues Fahrzeug für die Feuerwehr Hofweiler

HOFWEILER. Die Verbandsgemeinde Trier-Land investiert in die Einsatzfähigkeit ihrer Feuerwehr, insbesondere im Bereich der neuen Wettergefahren wie Starkregen und lange Trockenheit. Neueste Beschaffung in diesem Sinne ist die eines Utility Task Vehicle (UTV) – also eines Fahrzeugs mit mehreren Einsatzmöglichkeiten – für die Feuerwehr in Hofweiler.

Das UTV kann als Zugfahrzeug für einen Anhänger eingesetzt werden sowie die vorhandenen Einsatzfahrzeuge der VG Trier-Land in den Bereichen Vegetationsbrandbekämpfung, Erkundungsfahrten sowie bei der Rettung/Bergung von Personen aus unwegsamem Gelände sinnvoll ergänzen. Das Fahrzeug konnte bereits bei ersten Einsätzen seine Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Das benzingetriebene Fahrzeug der Marke Bombardier hat eine Motorleistung von 61 KW und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Es bietet Platz für drei Personen und ist für besonders schwieriges Gelände geeignet.

Die Kosten von 30.000 Euro trägt die Verbandsgemeinde Trier-Land alleine, da das Fahrzeug nicht bezuschussungsfähig ist. Bürgermeister Michael Holstein betont die Sinnhaftigkeit dieser Investition: „Mit dem UTV stärken wir die örtliche Feuerwehr, die so Sonderaufgaben übernehmen kann.“ (Quelle: Verbandsgemeinde Trier-Land)