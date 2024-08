Wincheringen: Feuerwehr stoppt Großbrand: Doppelgarage in Flammen, Wohnhaus gerettet!

WINCHERINGEN. Am Montagabend, den 19. August 2024, kam es in Wincheringen zu einem größeren Einsatz aufgrund eines Gebäudebrandes. Die Feuerwehr wurde um 19:27 Uhr alarmiert und stellte bereits auf der Anfahrt eine erhebliche Rauchentwicklung fest. Vor Ort stand eine Doppelgarage in Vollbrand und das Feuer drohte auf das angrenzende Wohngebäude überzugreifen.

Dank des schnellen Eingreifens der Einsatzkräfte, die sofort mit der Brandbekämpfung begannen, konnte eine Ausbreitung auf das Wohngebäude verhindert werden. Zwei Atemschutztrupps nahmen umgehend die Brandbekämpfung sowie die Riegelstellung zum Wohngebäude vor. Weitere Trupps kontrollierten das Wohnhaus mit einer Wärmebildkamera. Bereits nach 20 Minuten konnte „Feuer aus“ gemeldet und mit den Nachlöscharbeiten begonnen werden.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren aus Helfant, Fisch, Palzem, Saarburg, Wehr und Wincheringen, unterstützt von der Führungsstaffel der VG Saarburg, der Wehrleitung der VG Saarburg-Kell, dem BKI Trier-Saarburg, dem DRK-Ortsverein Saarburg e.V. und der Polizei. Der Einsatz dauerte bis etwa 22:30 Uhr.