++ Schauer, Gewitter, deutlich kühler: Unbeständiges Wochen-Wetter in der Region ++

OFFENBACH. Das Wetter in Rheinland-Pfalz und dem Saarland wird am Wochenende wieder kühler und wechselhafter. Zuvor steigt die Temperatur allerdings am Freitag noch einmal auf bis zu 31 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Dazu bleibt es trocken und die Sonne zeigt sich oft.

In der Nacht zum Samstag tritt im Nordwesten dann der erste Regen auf, im Süden bleibt es meist trocken. Die Tiefstwerte liegen zwischen 17 und 14 Grad.

Sonntag deutlich kühler

Das Wochenende startet laut DWD wolkig bis stark bewölkt. Gebietsweise ziehen schauerartiger Regen, am Nachmittag vereinzelt auch Gewitter auf. Die Höchsttemperaturen liegen mit 24 bis 28 Grad etwas niedriger, in Hochlagen bleibt es um die 22 Grad warm.

In der Nacht zum Sonntag bleibt es regnerisch. Wahrscheinlich seien örtlich auch unwetterartige Entwicklungen zu erwarten, erklärte der DWD. Es kühlt auf 17 bis 13 Grad ab.

Auch der Sonntag zeigt sich nass: In der ersten Tageshälfte ziehen Schauer über die Länder. Gegen Abend soll es allerdings auflockern. Mit 20 bis 24 Grad wird es nicht mehr so heiß wie in den letzten Tagen. (Quelle: dpa)