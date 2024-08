Trier: Erfolgreicher Abschluss in der Pflege – 45 Absolventinnen und Absolventen am Mutterhaus

TRIER. 45 Absolventinnen und Absolventen der Karl Borromäus Schule des Klinikums Mutterhaus feiern ihren erfolgreichen Abschluss zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann.

Seit August 2020 werden die zuvor getrennten Ausbildungen in der Altenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflege in einer generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann vereint. Dies ermöglicht den Pflegekräften einen einfachen Wechsel zwischen unterschiedlichen Berufsfeldern sowie eine breitere und vielseitigere Qualifikation in der Patientenversorgung.

In der theoretischen und praktischen Ausbildung erlernen die Auszubildenden in drei Jahren alle erforderlichen Grundlagen im Bereich der stationären Langzeitpflege, stationären Akutpflege sowie pädiatrischen und ambulanten Versorgung. Im Verlauf dieser drei Jahre arbeiten sie u.a. in verschiedenen Fachbereichen des Klinikums Mutterhaus und lernen, Patienten aller Altersgruppen und deren Angehörige in der jeweils individuellen Bedarfslage pflegerisch-medizinisch zu versorgen und ihnen mit viel Einfühlungsvermögen zur Seite zu stehen.

Für herausragende Leistungen in den Abschlussprüfungen wurden erstmals mit Preisen ausgezeichnet die Absolventinnen Marit Antje Brochhausen, Ileen Jacqueline Eberhard und Juliane Weich sowie für außergewöhnliches Engagement während der Ausbildung die Absolventinnen Nele Diedenhofen und Juliane Weich.

Das Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen übernimmt 35 der ausgebildeten Pflegefachfrauen bzw. Pflegefachmänner und ermöglicht ihnen den Berufsstart im eigenen Haus mit vielseitigen Aufstiegschancen.

Stolz und glücklich über den Abschluss der generalistischen Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann sind:

Svenja Basten, Jule Berwanger, Nele Lydia Beutling, Annabel Britz, Marit Antje Brochhausen, Lynn Chenet, Gina-Maria Coumont, Fabienne Dahm, Julia Desquenne, Nele Diedenhofen, Marijo Dokic, Ileen Jacqueline Eberhard, Laura Faber, Julianna Maria Frangos-Groß, Celina Klaudia Fries, Philipp Groß, Merle Hendricks, Niclas Hickethier, Yana Huwer, Samantha Keln, Nelli Kern, Jana Kiefer, Antonia Gabriele Leidisch, Sarah Leone, Rose Samba Lex, Lara Manikowski, Buu Chau Nguyen, Franziska Olk, Tim Ollinger, Jana Razen, Laura Reichert, Lea-Marie Reuter, David Schönfeld, Mohammad Shalhoob, Laura Szyszka, Leonora Ternava, Lena Tholl, Maren Thome, Celine Thömmes, Jule Thömmes, Melina Johanna Turk, Juliane Weich, Lara Weidert, Charlene Wetchoko Tchango, Ronja Zwank.

Wer sich für die generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann interessiert, kann sich jederzeit für das Schuljahr 2025 bewerben.

Nähere Infos gibt es unter www.karriere-mutterhaus.de