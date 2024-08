Ausgezeichnet: Schreiner-Innung präsentiert herausragende Gesellenstücke

BITBURG/DAUN/SCHOENECKEN. Im Juli präsentierte die Schreiner-Innung Westeifel in drei Ausstellungen die Gesellenstücke der diesjährigen Sommerprüfung. An den Ausstellungsorten in Bitburg, Daun und Schönecken wurden über 20 Gesellenstücke ausgestellt und von dem Gesellenprüfungsausschuss beurteilt.

Drei Gesellenstücke konnten mit einer hervorragenden Formgebung besonders überzeugen und wurden für den Wettbewerb „Die Gute Form 2024“, den der Landesverband Schreiner Rheinland-Pfalz / Hessen ausschreibt, nominiert. Kriterien zur Nominierung für den Wettbewerb auf Landesebene sind: Idee, Form, Funktion, Nutzungsqualität und natürlich die handwerkliche Ausführung.

Die Nominierten sind:

– Julian Görgen, Ausbildungsbetrieb Schreinerei Holzform aus Lünebach, mit seinem Sideboard kombiniert aus dunkler Wenge mit ausdrucksstarker Esche

– Christoph Roth, Ausbildungsbetrieb Tischlerei Mohnen aus Idesheim, mit seinem Beistelltisch in Eiche/ Lack grau

– Lukas Schrumpf, Ausbildungsbetrieb Euro BBW aus Bitburg, mit seinem Hängeboard in amerikanisch- Kirschbaum

In der Prüfungsgruppe Bitburg hat Christoph Roth im gesamten Prüfungsergebnis (theoretischer und praktischer Teil) das beste Ergebnis erzielt. Für den Prüfungsbezirk Daun hat dies Julian Görgen erreicht.

Über die Ausbildung informiert neben der Website www.born2bschreiner.de die Westeifel Innung auch in ihrem Imagefilm. Zu sehen auf: https://www.facebook.com/SchreinerWesteifel und bei Instagram: https://www.instagram.com/schreinerinnung.westeifel/