Bundespolizei Trier: Zweifach gesucht – 31-Jähriger muss 256 Tage in Haft

PRÜM. Anlässlich durchgeführter Personenkontrollen auf der A60 im Bereich Prüm nahm die Bundespolizei am Mittwochabend einen zweifach gesuchten Straftäter fest.

Der in Belgien wohnhafte 31-Jährige wurde in zwei Fällen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Geldstrafe von insgesamt 9.500 Euro verurteilt. Zudem wurde ihm die Fahrerlaubnis, einhergehend mit einer 18-monatigen Sperrfrist, entzogen. Da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe nicht zahlen konnte, verbüßt er nun eine 256-tägige Haftstrafe in der JVA Wittlich. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)