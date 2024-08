EU: Neuer Diesel-Schock aus Brüssel – Millionen Fahrzeugen in Deutschland droht Stilllegung

BERLIN. In Deutschland droht noch in diesem Jahr die Stilllegung von bis zu 8,2 Millionen Dieselfahrzeugen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) zeigt sich besorgt und hat sich in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewandt, wie die Bild-Zeitung berichtet. Grund ist eine neue Auslegung bestehender EU-Regeln, die 4,3 Millionen Euro-5- und möglicherweise 3,9 Millionen Euro-6-Dieselfahrzeuge betreffen könnte.

Demnach könnten ab Januar viele Dieselautos europaweit stillgelegt werden, da die EU plant, Abgaswerte künftig unter realen Fahrbedingungen statt in Testzentren zu messen. Wissing fordert ein Ende der „Anti-Autopolitik“ aus Brüssel und warnt vor weitreichenden Konsequenzen, da diese neue Prüfungstechnologie derzeit nicht umsetzbar sei. Dies würde nicht nur die Automobilwirtschaft, sondern auch die betroffenen Bürger stark treffen, so der Minister in der Zeitung.

Der Fall wird im November vor dem Europäischen Gerichtshof verhandelt. Wissing drängt auf eine rasche Klarstellung durch die EU, um gravierende Auswirkungen zu verhindern.

(Quelle: bild.de)