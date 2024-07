Derzeit ca. 50 Mitglieder: BSW-Landesverband RLP soll gegründet werden

In immer mehr Bundesländern entstehen Landesverbände des Bündnisses Sahra Wagenknecht - bald auch in Rheinland-Pfalz. Geschehen soll das in der Region, wo es schon vergleichsweise stark abschnitt.