Trier: Bad und SaunaGarten an den Kaiserthermen öffnen wieder

TRIER. Vom 15. bis 28. Juli waren Bad und SaunaGarten in Revision. Der öffentliche Badebetrieb ist wieder ab Dienstag, 30. Juli, möglich.

In den Sommerferien werden noch einige Restarbeiten in Bad und SaunaGarten durchgeführt. Damit der Publikumsverkehr so wenig wie möglich beeinträchtigt wird, werden diese Arbeiten jeweils montags durchgeführt. An diesem Tag hat das Bad ohnehin für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen, die Damensauna entfällt bis zum Ferienende und findet erst wieder ab Montag, 26. August, statt.

Das Kinderplanschbecken steht den Kleinsten erst wieder ab 9. August zur Verfügung. Im Rahmen der Revision wurden zusätzliche Maßnahmen erforderlich. Während der zweiwöchigen Revision wurden Becken und Leitungen intensiv gesäubert, Fliesenarbeiten durchgeführt und der Teich des SaunaGartens gereinigt.

Darüber hinaus wurden die Saunabänke abgeschliffen und neue Raucherzonen definiert und eingerichtet. (Quelle: SWT)