So kommen Sie in den Genuss eines erholsamen Urlaubes

Von der Urlaubsplanung hin zur Anreise

Stehen die Ferien vor der Tür, kann es in einigen Haushalten schon einmal chaotisch und hektisch zugehen. Das eigentliche Chaos beginnt jedoch nicht erst kurz vor dem Urlaub, sondern bereits Wochen im Voraus während der Urlaubsplanung. Viele Familien steuern jedes Jahr dasselbe Reiseziel an. Meist liegt dies an der Macht der Gewohnheit. Wir fühlen uns in der Region wohl und kennen uns dort aus. Auf alle Menschen trifft dies natürlich nicht zu, denn schließlich gibt es zahlreiche Abenteurer und Entdecker unter uns. Etwas Neues kennenzulernen, erweitert unseren Horizont und hilft uns, aus unserer Komfortzone herauszutreten. Ganz gleich für welches Urlaubsziel sich in diesem Jahr entschieden wird, die richtige Vorbereitung ist das A und O.

Urlaubs- und Routenplanung

Der erste Schritt zu einem entspannten und erholsamen Urlaub umfasst die Auswahl des Reiseziels. Besonders beliebt sind die Nachbarländer wie die Niederlande, Frankreich oder Österreich. Bei vielen Urlaubern ist Österreich dieses Jahr hoch im Kurs. Das Land befindet sich nur wenige Autostunden entfernt und vereint sowohl Erholung als auch Abenteuer. Der Großglockner oder der Schneeberg sind ideale Ziele für Wanderer und Naturfreunde. Wanderungen sind eine Wohltat für die Seele, denn sie wirken gesundheitlichen Beschwerden entgegen. Darf es etwas gediegener zu gehen, dann empfehlen sich der Achensee in Tirol, der Millstätter See in Kärnten oder auch der Mondsee in Oberösterreich.

In vielen Ländern ist eine Vignette erforderlich. Davon betroffen sind alle Urlauber, welche die Ferien mit dem Pkw bestreiten möchten. Sie ist der Nachweis darüber, dass die Mautgebühren entrichtet wurden. Wer in diesem Jahr seinen Urlaub in Österreich verbringen möchte, benötigt diese ebenfalls. Viele Reisende erwerben die Vignette an der entsprechenden Mautstation. Da dies jedoch zeitaufwendig ist und die Anreisedauer womöglich unnötig in die Länge zieht, empfiehlt sich eine digitale Vignette. Urlauber haben die Möglichkeit, ihr Fahrzeug online zu registrieren und eine Vignette zu erwerben. Erforderlich dafür ist lediglich das Fahrzeugkennzeichnen. Dieses wird hinterlegt und bei Passierung der Mautstation erfasst. Wurde eine digitale Vignette erworben, können Urlauber uneingeschränkt nach Österreich einreisen. Eine physische Vignette ist nicht erforderlich, sodass das lästige Anbringen an der Windschutzscheibe entfällt.

Wer in die umliegenden Länder verreisen möchte, muss häufig mautpflichtige Straßen passieren. Eine gründliche Routenplanung zeigt auf, welche Autobahnen oder Bundesstraßen mautpflichtig sind. Generell ist es ratsam, dass vor dem Urlaubsantritt auf eine detaillierte Routenplanung geachtet wird. Sie unterstützt bei der Planung von Pausen und eignet sich ideal dafür, um Tankstellen zu kennzeichnen. Insbesondere auf längeren Autofahrten müssen die meisten Fahrzeuge einmal vollgetankt werden. Um die Urlaubskosten gering zu halten, sollten die Tankstellenpreise miteinander verglichen werden. Häufig können wir einige Cent einsparen, wenn wir abseits der Autobahn tanken. Da es in den Ferien vermehrt zu einer Staubildung kommen kann, sollten Reisende stets auf einen ausreichend gefüllten Tank achten.

An alles gedacht?

Konnte sich die Familie auf ein Urlaubsziel einigen und wurde bereits eine passende Unterkunft gebucht, wächst natürlich von Tag zu Tag die Vorfreude. Die Urlaubsvorbereitung endet aber bislang nicht. Haustierbesitzer sollten sich rechtzeitig um eine adäquate Haustierbetreuung kümmern, sofern das Haustier nicht mit in den Urlaub soll.

Ebenfalls essenziell ist die Zusammenstellung einer guten Reiseapotheke. Auch wenn es in den meisten Urlaubsregionen Apotheken gibt, ist es besser, wenn stets ein kleiner Vorrat mitgeführt wird. Dies nimmt den Stress und reduziert die Kosten.