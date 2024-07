Ansteigende Zahl ausgesetzter Haustiere in den Sommerferien: Alternativen zur Unterbringung im Urlaub

Mit Beginn der Sommerferien steigt die Zahl der ausgesetzten Haustiere alarmierend an. Jedes Jahr berichten Tierschutzorganisationen und Tierheime über eine Zunahme von Hunden, Katzen und anderen Haustieren, die während der Urlaubszeit einfach zurückgelassen werden. Diese Praxis stellt nicht nur ein moralisches Dilemma dar, sondern ist auch gesetzlich verboten und strafbar.

Gründe für das Aussetzen

Ein Hauptgrund für das Aussetzen von Haustieren in den Sommerferien ist die fehlende Planung der Urlaubsbetreuung. Viele Haustierbesitzer stehen vor der Herausforderung, ihr Haustier während der Abwesenheit gut versorgt zu wissen. Hinzu kommt oft die falsche Annahme, dass Tiere in der freien Natur besser aufgehoben seien als in einem Tierheim.

Konsequenzen für die Tiere

Das Aussetzen eines Haustiers hat schwerwiegende Folgen. Tiere, die plötzlich auf sich allein gestellt sind, leiden unter Stress, Hunger und Angst. Die meisten sind nicht in der Lage, in der freien Wildbahn zu überleben, was zu Verletzungen oder gar dem Tod führen kann. Tierheime sind oft überfüllt und können nicht alle aufgenommenen Tiere ausreichend versorgen, was die Situation zusätzlich verschärft.

Alternativen zur Unterbringung im Urlaub

Um das Aussetzen von Haustieren zu verhindern, gibt es verschiedene Möglichkeiten der Urlaubsbetreuung:

Tierpensionen

Professionelle Tierpensionen bieten eine sichere und liebevolle Umgebung für Haustiere. Hier werden die Tiere von erfahrenen Pflegern betreut und haben oft die Möglichkeit, mit anderen Tieren zu spielen. Auch in der Region Trier gibt es einige Tierpensionen.

Haustiersitter

Haustiersitter kommen direkt ins Haus der Tierbesitzer und kümmern sich vor Ort um die Tiere. Dies hat den Vorteil, dass die Tiere in ihrer gewohnten Umgebung bleiben können.

Pawshake: Eine Plattform, auf der Haustierbesitzer lokale Tiersitter finden können. Man kann Bewertungen und Profile der Sitter einsehen, um die beste Betreuung zu finden.

Betreut.de: Diese Plattform bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen, darunter auch Haustiersitting. Hier können Haustierbesitzer erfahrene Tiersitter in Trier finden. Mehr Infos

Freunde und Familie

Eine kostengünstige und vertrauensvolle Option ist es, Freunde oder Familienmitglieder zu bitten, sich während der Urlaubszeit um das Haustier zu kümmern.

Mobile Tiersitter-Apps

Es gibt mittlerweile zahlreiche Apps, über die man kurzfristig und unkompliziert einen Tiersitter finden kann. Diese bieten oft auch Bewertungen und Erfahrungsberichte anderer Nutzer, was die Auswahl erleichtert.

Das Aussetzen von Haustieren ist keine Lösung und stellt für die betroffenen Tiere eine große Gefahr dar. Mit ein wenig Planung und den vielfältigen Betreuungsmöglichkeiten können Haustierbesitzer sicherstellen, dass ihre Lieblinge auch während der Ferien gut versorgt sind. Verantwortungsvolles Handeln ist hierbei unerlässlich, um das Wohl der Tiere zu gewährleisten und ihnen unnötiges Leid zu ersparen.