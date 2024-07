Heftige Gegenwehr gegen Polizei: Schlägerei mit Messern in Luxemburg

LUXEMBURG. Gegen 17 Uhr am 20.7.2024 wurde der Police Grand-Ducale eine Schlägerei in der Oberstadt in Höhe Hamilius zwischen mehreren Personen gemeldet. Vor Ort wurde festgestellt, dass zwei Personen mit Messern hantierten und andere damit bedrohten.

Die Polizisten forderten beide auf die Messer fallen zu lassen und sich auf den Boden zu legen. Nachdem sie dieser Aufforderung nachgekommen waren, wurden sie aus Sicherheitsgründen immobilisiert, wobei einer sich heftig zu Wehr setzte indem er mit den Füßen gegen die Beamten trat.

Beide wurden zwecks weiterer Amtshandlungen zur Dienststelle gebracht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden beide erkennungsdienstlich behandelt und die Messer beschlagnahmt. Dieselben wurden protokolliert. (Quelle: Police Grand-Ducale)