Trier: Jugendzentrum Mergener Hof startet mit Zirkusfreizeit in die Sommerferien

TRIER. Die Sommerferien sind endlich da und damit die große Zeit der Ferienfreizeiten mit

ihren vielfältigen Abwechslungen vom Schulalltag und Abenteuern. Die eigenen Talente auf ganz andere

Art entdecken – dazu lädt das Jugendzentrum Mergener Hof auch in diesem Jahr wieder mit dem

Mitmach-Circus Zappzarap ein.

Dazu verwandeln sie in den ersten drei Wochen den Ferien den Park des Brüder Krankenhauses Trier in eine bunte Zirkuslandschaft für über 300 Kinder und Jugendliche. Hier haben sie die Möglichkeit, in die faszinierende Welt der Artisten einzutauchen und unter pädagogischer Anleitung sich in den verschiedenen Zirkusdisziplinen von Jonglieren, Akrobatik, Feuerkunst bis Drahtseilakt zu behaupten. Der krönende Abschluss der Ferienwoche ist für die jungen Artisten natürlich der große Auftritt in ihrer eigenen Zirkus-Show – vor staunenden Eltern, Geschwistern, Freunden und Verwandten.

Hohe Nachfrage nach Ferienfreizeiten in der Region Trier

Ferienfreizeiten bieten Kindern und Jugendlichen einzigartige Möglichkeiten, sich zu entwickeln und zu wachsen. Sie fördern die soziale Kompetenz, stärken das Selbstbewusstsein und lassen neue Freundschaften entstehen. Daher ermöglicht das Team des Mergener Hof über die Zirkusfreizeit hinaus mit dem Sommer-Ferien-Spaß in und um das Jugendzentrum, dem Sommerzeltlager des J-GCL und einer 10-tägigen Freizeit in Südfrankreich ein breites Ferienprogramm in unserer Region. Das alles ist nur mit viel Unterstützung möglich. So sind zum Beispiel für den Auf- und Abbau der Zirkuswelt viele Eltern mit am Start. Eine große Gruppe engagierter Jugendlicher und junger Erwachsener unterstützen die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Gestaltung der Workshops. Die hohe Nachfrage nach Plätzen in den Freizeiten kann mit all dem aber trotzdem nicht gedeckt werden. Der Bedarf für pädagogische Angebote steigt jährlich, vor allem bei berufstätigen Eltern.

Neue Gesichter im mjc Team

Während das alljährliche Ferienprogramm mit gewohnt guter Laune beginnt, blickt der Mergener Hof auf ein spannendes erstes Halbjahr mit gleich drei neuen Personalien zurück. Kai Wichmann, der als langjähriger Hausleiter der „Miez“ das zirkuspädagogische Konzept als Bereicherung in der Trierer Freizeitlandschaft etablierte, wechselte zum Jahresbeginn ins Bistum Trier als Teamleiter der Abteilung Jugend. Seine Nachfolge im Jugendzentrum Mergener Hof trat Tina Klein im März an, die zuvor im Quartiersmanagement für Trier-West aktiv war.

Auch im Veranstaltungsbereich gibt es ein neues mjc-Gesicht, das Trier jedoch aus der Kultur- und Eventszene bereits kennt: Rino Dzur gestaltet seit April gemeinsam mit Oliver Lahodicz das Veranstaltungsprogramm des Mergener Hof. Mit Kerstin Knopp hat auch der Vorstand des Trägervereins Mergener Hof e.V. (mjc von 1617) seit Jahresbeginn eine neue Vorsitzende. Kai Wichmann unterstützt mit seiner langjährigen Erfahrung zukünftig den Mergener Hof ebenfalls als Mitglied im Vorstand. (Quelle: Mergener Hof e.V.)