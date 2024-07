Vulkaneifel: 77-Jährige übel abgezockt – Polizei sucht mit Phantombild

PELM. Am Montag, dem 8. April 2024, bestahl ein bislang unbekannter Täter eine 77-Jährigen in Pelm.

Nun sucht die Polizei mit einem Phantombild nach Hinweisen zum Tatverdächtigen. Gegen 13 Uhr suchte der Tatverdächtige, der sich als Finanzbeamter ausgab, die Geschädigte. Er gab an, dass es bei einem Hausverkauf zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei und fragte die Geschädigte, die tatsächlich vor kurzem ein Haus verkauft hatte, ob sie Bargeld zu Hause habe. Im Anschluss forderte er die Geschädigte auf, ihm Einblick in sämtliche Schränke in ihrer Wohnung zu gewähren. Hierbei entwendete er in einem unbemerkten Moment einen Bargeldbetrag im mittleren vierstelligen Bereich, den die 77-Jährige in ihrer Wohnung aufbewahrte und entfernte sich im Anschluss schnell in Richtung der Ortsmitte von Pelm.

Nach Angaben der Geschädigten wirkte der Beschuldigte seriös. Er trug einen dunklen Anzug vermutlich mit Krawatte, war ca. 40 bis 45 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und war von schlanker Gestalt.

Zeugen, die Hinweise zur Identität des Verdächtigen geben können, werden gebeten sich unter 06591/9526-0 mit der Polizeiwache Gerolstein in Verbindung zu setzen. (Quelle. Polizeidirektion Wittlich)