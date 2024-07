Update: LKW mehrere Meter in Tiefe gestürzt – Fahrer stirbt an schweren Verletzungen

KOBLENZ. Wie von lokalo.de berichtet, ereignete sich am gestrigen Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall im Bereich des Saarplatzkreisels in Koblenz.

Dabei geriet ein auf der B9 in Richtung Andernach/Bonn fahrender, mit Bauschutt beladener LKW auf dem Überflieger des Saarplatzkreisel nach rechts von der Fahrbahn ab, durchbrach das dortige Geländer und stürzte nach rechts etwa vier bis fünf Meter in die Tiefe auf den Zubringer zur B9. Der 35-jährige Fahrer des LKW wurde mit schwersten Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

Wie die Polizei gestern am späten Abend mitteilte, ist der verunglückte 35-Jährige aufgrund der schweren Verletzungen verstorben. (Quelle: Polizeipräsidium Koblenz)