Trier: Revision in Bad und SaunaGarten an den Kaiserthermen – Schließung im Juli

TRIER. Vom 15. bis vorraussichtlich 28. Juli 2024 haben Bad und SaunaGarten wegen einer umfangreichen Revision geschlossen. Die Revision liegt immer in den Schulferien, da dann der Vereinssport pausiert und das Schulschwimmen ebenfalls nicht stattfindet. Nord- und SüdBad federn in den Ferienzeiten den Freizeitbedarf ab.

Innerhalb des Zeitraumes werden unter anderem die Becken und deren Leitungssysteme grundgereinigt und überprüft. „Wir kontrollieren beispielsweise die Fliesen und Fugen der Becken, was wir im Betrieb nicht so intensiv können oder reinigen die großen Glasflächen der Schwimmhalle“, erklärt SWT-Betriebsleiter Christian Reichert, „Außerdem führen wir notwendige Reparaturen und Instandhaltungsarbeiten im Beckenumfeld durch.“ Zudem wird die Rutschenanlage durch eine Fachfirma geprüft, eventuelle Schadstellen in den Röhren werden ausgebessert. Auch im SaunaGarten stehen diverse Instandhaltungsarbeiten an.

„Die Arbeiten dienen nicht nur der Sicherheit, sie verbessern die Qualität des Gästeerlebnisses und pflegen den Bestand unseres Betriebes. Auch das bedeutet für uns als Unternehmen Nachhaltigkeit“, so SWT-Abteilungsleiterin Reka Dolgos abschließend. (Quelle: SWT)