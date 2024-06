Hochwasserschutz im Fokus: Abbrucharbeiten im Kyllburger Freibad gestartet

KYLLBURG. Gute Laune herrschte bei der Baustellenbegehung am vergangenen Freitag in Kyllburg: Es tut sich was am Freibad-Gelände. „Nach einem aufwendigen Genehmigungsverfahren geht es nun los“, freut sich die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde (VG) Bitburger Land, Janine Fischer.

„Auch wenn wir hinter unserer ursprünglichen Zeitplanung liegen, hat sich das Warten gelohnt. Wir haben die Zusagen für die Förderungen von Bund und Land und können so die gestiegenen Kosten für einen optimalen Hochwasserschutz zumindest etwas auffangen. Ob wir am Ende mit den geplanten sieben Millionen das Projekt fertigstellen können, hängt natürlich von der Marktsituation ab. Auch als Verbandsgemeinde wird man von steigenden Baukosten nicht verschont. Aber wir sind vorsichtig optimistisch“, sagt die Bürgermeisterin.

Hochwasserschutz im Fokus

Dass die Sanierung des Freibads am Ufer der Kyll teurer wird als ursprünglich geplant, liegt an den Hochwasserschäden von 2021. Da hatte es das Schwimmbad stark erwischt, alles stand unter Wasser. „Das soll in diesem extremen Umfang nicht nochmal passieren“, erklärt Andre Freres aus der Bauabteilung der VG. „Dafür werden verschiedene Vorsorgemaßnahmen getroffen: Der Teil des Schwimmbadgebäudes, in dem die Technik untergebracht ist, wird abgerissen und hochwassersicher neu gebaut. Für den anderen Gebäudeteil, in dem die Umkleiden und Sanitäranlagen sind, wird der Hochwasserschutz nachgerüstet: Dort werden mobile Schutzelemente für die Eingangstüren eingesetzt. Darüber hinaus wird es künftig mobile Kassenhäuschen geben, die im Winter und bei Bedarf abgebaut werden können.“

Bis die baulichen Maßnahmen umgesetzt werden können, muss aber zunächst alles weg, was beschädigt ist. Neben Janine Fischer haben sich der Erste Beigeordnete Rainer Wirtz und Josef Hilden, der bei der Verbandsgemeinde federführend für das Schwimmbad-Projekt zuständig ist, einen Überblick über den Ist-Zustand auf dem Schwimmbadgelände verschafft. „Wir wissen, dass das Schwimmbad von der Bevölkerung bereits schmerzlich vermisst wird und möchten die Öffentlichkeit am Entstehungsprozess teilhaben lassen“, erläutert Rainer Wirtz. „Ab sofort werden wir regelmäßige Updates zur Sanierung geben.“

Neues Kinderplanschbecken, viele Attraktionen und Barrierefreiheit

Einen optimalen Überblick über das Baustellengelände bietet die große Rutsche. „Diese beliebte Attraktion wird erhalten, bekommt aber ein neues Auslaufbecken“, weiß Josef Hilden. „Darüber hinaus sind weitere, tolle Neuerungen geplant, etwa im neuen Kinderplanschbecken.“ Außerdem werde es in Zukunft hochwertige Edelstahlbecken geben, die Folie müsse weichen. „Und die Sprunganlagen werden auch erneuert“, erörtert Hilden die Planung.

Wert legt die Verbandsgemeinde Bitburger Land zudem auf Barrierefreiheit: „Aufzug oder Lift, einfache Zuwegung und Umgestaltung der Außenanlagen, behindertengerechter Einstieg ins Becken – das sind nur wenige der Maßnahmen, die in Kyllburg umgesetzt werden sollen“, berichtet Sachbearbeiter Philipp Francois. „Das vorherige Freibad war alles andere als barrierefrei, deshalb haben wir Wert auf einen inklusiven Plan gelegt – wir vollen das Freibad für alle Menschen bauen und niemanden außen vor lassen.“

Eine wichtige Frage steht aber noch im Raum: Ab wann kann der Schwimmbadbetrieb wieder aufgenommen werden? „Zum jetzigen Zeitpunkt gehen wir natürlich davon aus, dass wir das Schwimmbad planmäßig 2025 fertigstellen können“, ist Andre Freres optimistisch. „Dem Betrieb in der Badesaison 2026 dürfte somit nichts im Wege stehen.“

Die VG-Bürgermeisterin sieht im neuen Freibad auf jeden Fall einen zukünftigen Besucher-Magneten: „Dann kann Kyllburg als Touristenstadt nicht nur mit einer für Eifel-Verhältnisse guten Bahnanbindung punkten, sondern wieder mit einem idyllisch gelegenen Freibad, das dann auch noch auf dem neuesten Stand der Technik ist. Davon profitieren natürlich auch alle Bürgerinnen und Bürger unserer Verbandsgemeinde. “

Info – Was das neue Freibad bieten soll:

· Vier Becken; davon ein Sprungbecken mit 3-Meter-Turm, ein Schwimmbecken mit fünf Bahnen, ein Nichtschwimmerbecken mit Rutsche und ein Kinderplanschbecken

· Schaukelbucht und Bodensprudler

· Tischtennisplatten und Volleyballfeld (Quelle: Verbandsgemeindeverwaltung Bitburger Land)