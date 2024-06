Bürgermeisterwahl in Gerolstein: Zahlendreher führte zu falschem Wahlergebnis

GEROLSTEIN. In Gerolstein schien bei der Wahl des Stadtbürgermeisters zunächst der amtierende Uwe Schneider von der SPD laut vorläufigem Endergebnis vorne zu liegen. Doch dann wurde eine Korrektur bekanntgegeben, die besagte, dass die CDU-Herausforderin Steffi Lorisch tatsächlich die Wahl gewonnen hatte. Die Verbandsgemeinde Gerolstein hat dem SWR nun den Grund für dieses Hin und Her mitgeteilt: Ein Zahlendreher bei der Übermittlung der Ergebnisse sei dafür verantwortlich gewesen.

Am Wahlabend wurden aus allen 62 Wahllokalen der Verbandsgemeinde Schnellmeldungen zu den Wahlergebnissen telefonisch ins Rathaus übermittelt. Parallel dazu wurden offizielle Niederschriften angefertigt. Bei der Überprüfung der Ergebnisse stellte die Verbandsgemeinde am nächsten Tag fest, dass in einem Stimmbezirk die Schnellmeldung und die Niederschrift nicht übereinstimmten.

Daraufhin wurde das Ergebnis entsprechend korrigiert. Steffi Lorisch hat demnach mit 51,94 Prozent der Stimmen vor Uwe Schneider mit 48,06 Prozent gewonnen. Der Wahlausschuss muss dem Wahlergebnis noch zustimmen, bevor es dann endgültig ist.

(Quelle: SWR)