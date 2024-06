++ Großeinsatz: Schusswaffe in Heiligkreuz gezogen – Neue Details und Personenbeschreibung ++

TRIER. Im Zusammenhang mir dem größeren Polizeieinsatz am gestrigen Montag in Trier-Heiligkreuz – eine Person soll im Laufe eines Streits eine vermeintliche Pistole gezogen und auf sein gegenüber gerichtet haben – gibt die Polizei nun neu ermittelte Details bekannt.

Demnach hatte der Geschädigte einen Parkplatz in der Hans-Böckler-Allee befahren und war dabei in Konflikt mit dem auf dem angrenzenden Gehweg befindlichen, bis dato unbekannten Beschuldigten, geraten.

Der Beschuldigte habe unvermittelt eine Pistole aus dem Hosenbund gezogen und diese in Richtung des Geschädigten gehalten. Nach einem kurzen Wortwechsel sei die Pistole dann wieder in die Hose gesteckt worden und der Beschuldigte habe den Parkplatz in Richtung Tessenowstraße verlassen.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bis jetzt nicht zur Ergreifung des Beschuldigten. Eine Beschreibung des Gesuchten liegt vor:

männlich, ca. 20-25 Jahre

Südländisches Aussehen, arabischer Dialekt

braunes Haar, 3-Tage-Bart