Traurige Gewissheit: Vermisste 89-Jährige im Saarland tot aufgefunden

NALBACH-KÖRPRICH. Wie von lokalo.de am letzten Samstag berichtet, suchte die Polizei suchte seit Freitagmorgen nach der 89 Jahre alten Monika S., welche letztmalig am Donnerstagabend gesehen worden war.

Es wurde vermutet, dass die Seniorin sich aufgrund ihres Alters in einer hilflosen Lage befinden könnte. Nun gibt es leider traurige Gewissheit: Die Polizei Saarlouis teilt am heutigen Vormittag mit, dass die vermisste Frau im Rahmen von weiteren, am heutigen Montagmorgen (10.6.2024), eingeleiteten Fahndungs- und Suchmaßnahmen mit Kräften der Bereitschaftspolizei, u.a. mit Drohne, der Diensthundestaffel sowie Beamten der Polizeiinspektion Saarlouis, gegen 10.25 Uhr in der Ortsrandlage Körprich tot aufgefunden wurde. (Quelle: Polizeiinspektion Saarlouis)