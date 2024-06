Wittlich: Peter-Wust-Gymnasium – Schülerinnen und Schüler besuchten Austauschschüler in Polen

WITTLICH. In der Woche vor den Pfingstferien durften 21 Schülerinnen und Schüler des Peter-Wust-Gymnasiums gemeinsam mit den Lehrerinnen Frau Metzen-Mirz, Frau Pépin und Frau Körner, endlich ihre Austauschschüler in Oppeln besuchen.

Hierzu sind die Jugendlichen am Samstag, den 11. Mai, von Dortmund aus nach Katowice geflogen. Den ersten Tag in Oppeln hat dabei jeder Schüler mit seinem Austauschpartner verbracht, um sich in seiner Gastfamilie und der neuen Situation zurecht zu finden. Montags trafen sich dann alle in der Deutsch-Polnischen Zentralbibliothek in Oppeln wieder, um mehr über die deutsch-polnische Geschichte zu erfahren. Am Dienstag besuchten sie Breslau, wo sie eine interessante Stadtführung und eine Banksy-Ausstellung erlebten.

Am fünften Tag erkundeten sie Krakau samt dem jüdischen Viertel. Nach einer gemeinsamen Übernachtung in einem Hostel machte sich die Gruppe schließlich auch auf den Weg nach Auschwitz, wo sie eine mehrstündige Führung erlebten. Es war eine unbeschreibliche Erfahrung über das Gelände zu laufen und so viel über das Konzentrationslager in Auschwitz zu lernen und die wirklichen Ausmaße der damaligen Zeit mit ihren eigenen Augen zu sehen. Auch der Besuch von Auschwitz-Birkenau war sehr bedrückend, da noch einige der Baracken erhalten sind und man sie besichtigen kann. Dies hat alle sehr geprägt und wird noch allen sehr lange in Erinnerung bleiben.

An dem letzten gemeinsamen Tag in Oppeln besuchten die Jugendlichen den Unterricht ihrer Austauschschüler. Dabei war es für die Gruppe sehr spannend, eine Unterrichtsstunde in einem fremden Land zu besuchen, da diese sich schon in manchen Aspekten unterscheiden. Am Samstag endete schließlich der Gegenbesuch.

Nach vielen Fotos, Umarmungen und manchen Tränen und dem Rückflug, konnte ihre eigenen Familie die Jugendlichen in Wittlich wieder in den Arm schließen. Zusammenfassend war es eine sehr ereignisreiche Woche voller Momente, die alle nicht so schnell vergessen werden.