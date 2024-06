135 Jahre Feuerwehr Meerfeld: Verdiente Feuerwehrleute geehrt

MEERFELD. Anlässlich des 135-jährigen Bestehens der Feuerwehr Meerfeld fanden am vergangenen Wochenende Feierlichkeiten statt, bei denen Bürgermeister Manuel Follmann mehrere verdiente Mitglieder der Feuerwehr für ihren Einsatz und ihre Hingabe ehrte. Die Veranstaltung bot die Gelegenheit für eine Reihe von Verpflichtungen und Beförderungen, die die wertvolle Arbeit der Feuerwehrkräfte in der Verbandsgemeinde Wittlich-Land würdigen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten wurden Frau Lea Schröder und Frau Helena Weiler (beide Eisenschmitt) offiziell zum Dienst in der Feuerwehr verpflichtet und zu Feuerwehrfrauanwärterinnen befördert. Ebenso wurde Frau Nina Rohrbach (Meerfeld) zum Dienst in der Feuerwehr verpflichtet und zur Feuerwehrfrau ernannt. Leon Stolz (Meerfeld) wurde der Dienstgrad Feuerwehrmann verliehen, während Adolf Schmitz (Meerfeld) nun den Rang eines Hauptfeuerwehrmanns trägt. Darüber hinaus wurden Peter Weiler (Meerfeld), Martin Flesch (Eisenschmitt) und Thomas Kraff (Platten) zu Löschmeistern befördert.

Eine besondere Ehre wurde Rolf Peter Schmitz (Meerfeld) zuteil, der nun den Dienstgrad Hauptlöschmeister trägt. Diese Auszeichnung würdigt seine langjährige und herausragende Leistung in der Feuerwehr.

Bürgermeister Follmann gratulierte allen Beförderten herzlich und bedankte sich für ihren wertvollen Beitrag zur Sicherheit und zum Wohl der Gemeinde. „Die Beförderungen und Verpflichtungen sind ein Zeichen der Anerkennung für die harte Arbeit und das Engagement unserer Feuerwehrfrauen und -männer,“ sagte Follmann. „Sie sind das Rückgrat unserer Gemeinschaft und wir sind stolz auf jeden Einzelnen von Ihnen.“

Als Teil der Feierlichkeiten fand am Vortag der Wehrleiter-Pokal der Jugend- und Bambinifeuerwehr 2024 statt. Dabei konnte die Jugendfeuerwehr Klausen sowohl den ersten als auch den zweiten Platz für sich verbuchen, während die Feuerwehr Meerfeld den dritten Platz erreichte. Ein besonders erfolgreicher Tag war es auch für die Bambinifeuerwehr von Bruch, die den ersten Platz in ihrem Wettbewerb erreichte. Herzlichen Glückwunsch an alle Kinder, die beim Pokal teilgenommen haben. (Quelle: Verbandsgemeinde Wittlich-Land)