Höchststände weitesgehend erreicht – Hochwasserlage entspannt sich in Rheinland-Pfalz

MAINZ. In Rheinland-Pfalz ist eine Entspannung der Hochwasserlage absehbar. Am Oberrhein sowie an einigen Pegeln des Mittelrheins wurden am Mittwochvormittag bereits die Höchststände erreicht, wie die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz mitteilte.

Nach Erreichen der übrigen Höchststände im Verlauf des Mittwochs sollen die Wasserstände auch am Mittelrhein wieder sinken. Am Ober- und Mittelrhein sollen sie laut Vorhersage dann bis mindestens Sonntag fallen. «An allen übrigen Flüssen in Rheinland-Pfalz besteht aktuell keine akute Hochwassergefahr», hieß es.

Auch bei der Schifffahrt macht sich das Hochwasser bemerkbar: So ist die Rheinfähre Ingelheim wegen des Hochwassers seit Dienstag und voraussichtlich bis Donnerstag außer Betrieb. Das Fährschiff verkehrt üblicherweise zwischen dem rheinland-pfälzischen Ingelheim (Landkreis Mainz-Bingen) und dem hessischen Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis). Auch die Autofähre zwischen St. Goarshausen (Rhein-Lahn-Kreis) und St. Goar (Rhein-Hunsrück-Kreis) stellte den Betrieb bis mindestens Donnerstag auf eine reine Personenfähre um. Das teilten die Betreiber auf ihren Internetseiten mit.