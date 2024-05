Trierer OB Leibe appelliert: Respekt für Wahlkämpfer statt Drohungen

TRIER. Auch in Trier ist es offenbar zu Pöbeleien und Drohungen gegen Parteimitglieder gekommen, die Plakate für Kommunal- und Europawahl aufgehängt haben.

Das teilte die Stadt Trier am heutien Freitag mit. Außerdem wurden offenbar einzelne Plakate abgerissen und verunstaltet. Der Trierer Oberbürgermeister Wolfram Leibe, zugleich Wahlleiter in Trier, zeigt sich angesichts dieser Vorfälle besorgt.

Wolfram Leibe: „Trier hat sich bisher immer dadurch ausgezeichnet, dass wir bei allem Streit in der Sache unter den Fraktionen im Stadtrat oder den Parteien in der Stadt vernünftig und zivilisiert miteinander umgegangen sind. Ich appelliere an alle Bürgerinnen und Bürger in der Stadt, sich nicht gegeneinander oder gegen einzelne Parteien aufhetzen zu lassen.“

Trier dürfe sich glücklich schätzen, dass es bei der Kommunalwahl immer noch so viele Menschen gebe, die sich engagierten und die sich ehrenamtlich für ihre Stadt einsetzen wollten.

Für die Wahl des Stadtrats kandidieren auf zwölf Listen über 400 Männer und Frauen, weitere gut 600 für die 19 Ortsbeiräte, und 37 stellen sich zur Wahl als Ortsvorsteherin oder Ortsvorsteher. Leibe: „Diese Menschen und die Parteien, die sie tragen, verdienen Respekt und Anerkennung. Ihr Handeln ist Grundlage unserer Demokratie.“