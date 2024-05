Spektakulärer Motorsport: Stock-Car-Meisterschaftsauftakt in Luxemburg

HELLANGE/LUXEMBURG. Am morgigen Donnerstag, den 9. Mai 2024, wird der Meisterschaftsauftakt auf der Traditionsrennstrecke in Hellange nähe Frisange zur Austragung kommen. Auf der schnellen und anspruchsvollen Rennstrecke sollte wiederum mit spektakulärem Motorsport der etwas anderen Art zu rechnen sein.

Im Vergleich zur vergangenen Saison wurden verschiedene Veränderungen seitens des Stock-Car-Verbandes vorgenommen, darunter auch einige technische Anpassungen welche für mehr Spielraummöglichkeiten für die teilnehmenden FahrerInnen sorgen soll. Insgesamt sollte der zahlende Stock-Car-Fan weiterhin viel Vergnügen und Spaß an der spektakulären Traditionssportart haben.

Für den anstehenden Feiertag lädt der Stock-Car-Club Les Diables Rouges Dudelange ein zum somit ersten (1.) offiziellen Renntag der Saision. Wie gewohnt sind die Roten Teufel seit Monaten fleissig mit den Vorbereitungen in Planung.

5 Teams und individuelle Piloten können im Kampf um Punkte mitmischen

Die diesjährige Saison wird in insgesamt zwei (2) verschiedenen Rennkategorien ausgetragen. Neben der altbewährten vollverstärkten Klasse 1 (bis 2800ccm) wird weiterhin die Klasse 2 (bis 2000ccm) angeboten. Mangels Interesse entschied man sich auf Verbandsebene die Einsteigerklasse, welche während den vergangenen 10 Jahren angeboten wurde, abzuschaffen.

Fünf (5) verschiedene Vereine werden an den Start der einzeilenen Rennkategorien gehen in diesem Jahr. Individuellen Starterinnen und Startern bleibt es weiterhin gewährt an dem Reigen mitzumischen.

Folgend ein erster Überblick über die aktuellsten News aus den Stock-Car-Katakomben:

Klasse 1 (bis 2800ccm)

In Klasse 1 werden insgesamt 5 Vereine an den Start gehen und sich packende Duelle darbieten. Unter Ihnen wird wiederum der Rekordmeister der luxemburgischen Stock-Car-Szene, das Tornado Team Hamm als Hauptanwärter auf den Gesamtsieg in der Teamwertung angesehen. Die restlichen Teams sind jedoch heiss darauf den Vorstädtern die Stirn und Paroli zu bieten. Angeführt wird das Verfolgerfeld vom SCC Les Diables Rouges aus Düdelingen welches sich von dieser Saison so einiges verspricht. Dazu gesellen sich neben dem Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux und dem Stock-Car-Club Steel Panthers auch das Racing Team Power Bull’s Préizerdaul welches erstmals seit längerer Zeit wieder erfolgshungrig an den Start der Königsklasse gehen wird. Für ein farbenfrohes Fahrerfeld und Spannung sollte demnach gesorgt sein …

In der Einzelwertung werden die Karten neu gemischt und die Ausgangslage sollte offener denn je sein. Joé Rauchs (42/Hamm), Damon Scherer (41/Hamm), Mike Koener (17/Düdelingen) und Dave Orazi (18/Düdelingen) können als mögliche Titelaspiranten geführt werden. Jedoch dürften sicherlich auch andere Fahrer der gegnerischen Teams und/oder vielleicht sogar individuelle Fahrer vielleicht für die ein oder andere Überraschung sorgen können …

Klasse 2 (bis 2000ccm)

In der der Klasse 2 (bis 2000ccm) werden anfänglich 2 Vereine mitmischen. Der letztjährige Champ, das Racing Team Power Bull’s Préizerdaul wird wiederum als Hauptanwärter auf den Titel in der Teamwertung geführt. Die Konkurrenz aus dem hohen Norden, das Stock-Car Team The Crazy Dogs Clervaux, wird sich jedoch nicht so leicht geschlagen geben und möchte an die Leistungen aus den abschliessenden Renntagen aus dem Vorjahr, diesmal Mann-stärker anknüpfen. Im Verlauf der Saison könnte es möglich sein dass der ein oder andere Verein vielleicht mit einem Fahrzeug in dieser Rennkategorie an den Start gehen könnte, jedoch ohne Gewähr. Es wäre zu wünschen dass sich für die sogenannte kleine Klasse wieder mehr Interessierte in Zukunft einfinden um ein farbenfroheres Fahrerfeld zu bilden.

In der Einzelwertung kann man ebenfalls noch keine Voraussicht auf die Favoritenrollen augenblicklich werfen. Vorjahresmeister Patrice Renericken (86/Power Bull’s), David Klein (81/Power Bull’s) sowie Mike Kraus (54/Clerf) und Dave Michels (53/Clerf) könnten als mögliche favorisierte Anwärter auf den Titel gesehen werden, unter Vorbehalt von weiteren Überraschungsfahrern. Ein hartumkämpftes Ringen um Punkte in dieser Klasse sollte sicherlich erfolgen. Man dürfte entsprechend gespannt sein wie sich dies entwickeln tut …

Ablauf der einzelnen Renntage

Insgesamt werden mehrere Vorläufe und 1 Finallauf in den beiden einzelnen Rennkategorien ausgetragen. Jederzeit sollten die Gewinnchancen der einzelnen mutigen Akteurinnen und Akteure gewährt sein.

Eintrittspreise weiterhin erschwinglich

Auch wenn der Eintrittspreis im Vergleich zu den Vorjahren leicht auf 12 € angepasst wurde zur neuen Saison, sollte dies gerechtfertigt sein. Zudem wird Kindern bis 12 Jahre unverändert freier Eintritt gewährt. Des weiteren wurde sich auch auf Verbandsebene im Einklang mit den involvierten Veranstaltern darauf beständigt eine Preisdeckelung für die Verpflegungskosten vorzusehen und somit diese auf sozialem und erschwinglichem Niveau zu halten.

Action, Unterhaltung, spannende Duelle, schnelle Rennen und spektakuläre Überschläge werden mit Sicherhait auf der Tagesordnung stehen.

Der 1. Start erfolgt ab 14:00 Uhr. Für Essen und Getränke ist vielfältig und reichlich gesorgt, dies wie erwähnt zu sozialen Preisen die gesamte Saison über.

Zusätzliche Informationen

Die kompletten Rennresultate, aktuelle News oder Informationen über die einzelnen Rennkategorien können Sie unter www.stock-cars.lu nachlesen. Weitere Informationen können Sie auch jederzeit gerne via Mail an [email protected] anfragen respektive im offiziellen Facebook-Blog “Stock-Cars Luxembourg” nachlesen.

Bleiben auch Sie dem spektakulären Motorsport mit Ihrer Präsenz und Ihrem Intresse treu und lassen sich die kommenden Events nicht entgehen. Sie unterstützen mit Ihrer Präsenz eine leidenschaftlich geführte und zugleich spannende, einzigartige Sportartart wie auch eine der letzten reellen Motorsportarten mit Ihrer Präsenz. Die Mitglieder der F.L.S.C. wie auch die angegliederten Vereine und Piloten werden es Ihnen mit spektakulären Duellen, tollen Rennmanövern und viel Dankbarkeit und Information an jedem Renntag dankend anerkennen.