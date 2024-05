++ Bitburg: Fahrzeugbrand greift über – Lagerhalle in Flammen ++

BITBURG. Im Industriegebiet in Bitburg kommt es aktuell in der Dieselstraße zu einem Großbrand. In einer Lagerhalle eines Busunternehmens war am Mittwochabend an einem Fahrzeug ein Feuer ausgebrochen.

Kurze Zeit später griff der Fahrzeugbrand auf die Halle über. Eine riesige Rauchwolke war schon von der B50 aus zu sehen.

Nach derzeitigem Sachstand wurden drei Personen infolge des Brandgeschehens verletzt und werden vom Rettungsdienst versorgt und in spezialisierte Kliniken gebracht.

Momentan sind zahlreiche Einsatzkräfte aus Bitburg und Umgebung mit den Löscharbeiten am Gebäudekomplex beschäftigt.

Wir berichten nach.