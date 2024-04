++ Gladiators Trier – Ticketvorverkauf für Playoff-Heimspiele der ersten Runde gestartet ++

TRIER. Am 2. und am 7. Mai (jeweils 19:30 Uhr) treten die Gladiatoren zu ihren ersten Playoff-Heimspielen an. Ein Eventuelles Spiel 5 ist am 11. oder 12. Mai.

Die heiße Phase der 2. Basketball Bundesliga Saison 2023/24 steht bevor und Anfang Mai starten die Gladiators Trier in die Playoffs. Auch wenn der Gegner der ersten Runde noch nicht feststeht, kann der Ticketvorverkauf für die Heimspiele frühzeitig starten. Unabhängig davon, ob man auf die PS Karlsruhe Lions oder die Uni Baskets Münster trifft, werden die ersten beiden Heimspiele am 02.05. und am 07.05. um jeweils 19:30 Uhr in der Halle stattfinden. Ein mögliches fünftes Spiel würde je nach Gegner entweder am 11.05. oder 12.05. ausgetragen. Die Terminierung der Auswärtsspiele ist von der letztlichen Paarung abhängig und kann somit erst nach dem letzten Hauptrundenspieltag erfolgen.

Wie auch in den vergangenen Jahren haben die besonders treuen Fans der Gladiators – die Dauerkarteninhaber – ein Vorkaufsrecht auf ihre angestammten Plätze bei den Playoff-Heimspielen. Dieses läuft parallel zum offenen Verkauf der freien Plätze. Alle Dauerkarteninhaber erhalten E-Mails (jeweils eine pro Ticket und pro Playoff-Heimspiel) mit Links, über die die bisherigen Dauerkartenplätze als Tageskarten für die Playoffspiele gebucht werden können. Sollte ein fünftes Spiel nötig werden, wird analog dazu eine weitere E-Mail versendet.

Alle Interessierten ohne Dauerkarte können einfach die freien Plätze über den Online-Ticketshop oder die Geschäftsstelle als Tageskarte buchen.

Das gilt auch für Dauerkartenkunden, die für die Playoffs benachbarte Plätze zukaufen möchten. Das Vorkaufsrecht der Dauerkartenkunden für beide Spiele endet am Montag, 29.04. um 18:00 Uhr, selbiges gilt für die Reservierungsbestätigungen aus der E-Mail.

Bitte beachten: die Reservierungsbestätigung ist kein gültiges Ticket. Alle Plätze, die bis dahin nicht verlängert wurden gehen ab dann in den freien Verkauf. Die verlängerten Dauerkartenplätze behalten die bisherigen Tageskartenpreise der regulären Saison bei. Auf die Tickets im freien Verkauf wird ein Playoff-Aufschlag von 10% erhoben. Die Geschäftsstelle ist dazu am Montag von 10:00 – 18:00 Uhr geöffnet.