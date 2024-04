NITTEL. Während der Abwesenheit der Eigentümer wurde am Donnerstag, 25.4.2024, in der Zeit von ca. 8.30 bis 13.20 Uhr in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße Wiesenstraße in Nittel, Nähe B419, eingebrochen.

Entwendet wurde nach bisherigen Ermittlungen Schmuck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Saarburg entgegen (Telefon: 06581-9155-10 ). (Quelle: Polizeidirektion Trier)