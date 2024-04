MAINZ/SAARLAND. In Rheinland-Pfalz und im Saarland werden für das Wochenende vereinzelt Gewitter und Schauer erwartet.

Außerdem soll es das ganze Wochenende über bewölkt bleiben, aber wärmer werden, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte.

Am Freitag erreichen die Temperaturen demnach 11 bis 16 Grad, am Samstag zwischen 16 und 21 Grad und am Sonntag zwischen 18 und 22 Grad. (Quelle: dpa)