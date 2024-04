++ Region: Kalt mit Nachtfrost – Schneefall in Hochlagen möglich ++

Von Frühlingswetter ist auch in den kommenden Tagen in Eifel, Pfalz und Rheinhessen nichts zu sehen. Nachts können die Temperaturen frostig werden, in höheren Lagen sind Schneeschauer möglich.

OFFENBACH. Kalt, Nachtfrost und vereinzelte Schneefälle in höheren Lagen: So lässt sich das Wetter in den kommenden Tagen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland grob zusammenfassen. Von frühlingshaften Temperaturen gibt es weiter keine Spur.

In der Nacht auf Sonntag sei mit Regenschauern und im Bergland mit Schnee und Glätte zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Samstag mit. Es könne bis zu -2 Grad kalt werden, die Schneefallgrenze sinke bis auf 300 Meter.

Am Sonntag steige die Schneefallgrenze dann wieder auf mehr als 600 Meter an, bevor die Nacht auf Montag erneut Frost bringen dürfte. Ähnlich der Start in die neue Woche: Der DWD rechnet teilweise mit Schnee oder Graupel, bei Höchstwerten am Tag von 10 Grad. In der Nacht seien letzte Schneeschauer möglich, bevor es dann trockener werde bei maximal 11 Grad am Dienstag. (Quelle: dpa)