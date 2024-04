Luxemburg: Betrunkener donnert gegen Straßenlaterne – Straßenlaterne kippt auf Straße

LUXEMBURG. Am 20.4.2024, gegen 3.42 Uhr, beschädigte ein Autofahrer bei einem Abbiegemanöver in Luxemburg, in der Avenue de la Porte Neuve, eine Straßenlaterne, welche dabei abbrach und schräg auf der Straße liegen blieb.

Der verantwortliche Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Mit Hilfe von Augenzeugen gelang es einer Streife der Polizei, den Fahrer unmittelbar nach der Beschädigung zu ermitteln und zu stoppen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer unter starkem Alkoholeinfluss stand. Der Führerschein wurde sofort eingezogen und Protokoll erstellt. (Quelle: Police Grand-Ducale)