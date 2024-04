++ Brand in der AfA: Starke Rauchentwicklung in Trier-Nord ++

TRIER. In der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Trier gibt es derzeit gibt es derzeit einen Brand in einem Wohncontainer.

Autofahrer werden in der Metternichstraße, auf der Autobahn und in den umliegenden Straßen um vorsichtige Fahrweise gebeten, weil es zu einer starken Rauchentwicklung kommt. Informationen über mögliche Personenschäden liegen bisher nicht vor.

Die Stadt informiert auf https://twitter.com/Stadt_Trier sowie auf trier.de über die weitere Entwicklung. Die Feuerwehren sind mit etwa 100 Einsatzkräften vor Ort.