Revolutionäre Notarztausbildung: Emergeasy führt NaSim-Mosel-Kurs in Trier durch

TRIER/SALMTAL. Seit einigen Jahren bildet ein regionales Unternehmen aus Salmtal angehende Notärzte in der notfallmedizinischen Versorgung im Nells Park Hotel in Trier aus.

Dieser hochmoderne Notarztsimulationskurs ist darauf ausgerichtet, angehende Notärzte und Notärztinnen intensiv und praxisnah auf ihre zukünftigen Herausforderungen im Rettungsdienst vorzubereiten.

Seit über sechs Jahren bietet NaSimMosel Mediziner*innen die Chance, in realitätsnahen Szenarien die Zusatzbezeichnung Notfallmedizin zu erlangen. Die Teilnehmer erlernen dabei nicht nur lebensrettende Therapiekonzepte für die wichtigsten Diagnosen, sondern erfahren auch die entscheidenden Aspekte der Teamarbeit und Einsatzkoordination unter Stressbedingungen – einschließlich des Crew Resource Managements und der Bewältigung komplexer Situationen mit mehreren Verletzten.

In einer sicheren und unterstützenden Lernumgebung werden die angehenden Notfallmediziner von einem Team aus erfahrenen Dozenten begleitet. Ärzte aus dem gesamten Bundesgebiet reisen an, um an diesem innovativen Programm teilzunehmen. Oftmals wird das Kursformat auch mit einem Kurzurlaub in der Moselregion verbunden.

Gemäß den Vorgaben von über elf Landesärztekammern können nun 25 der 50 vorgeschriebenen Einsätze im Notarztwagen durch diese standardisierten Notfallsimulationen ersetzt werden – eine Erleichterung für viele, da reale Einsätze einen hohen persönlichen Zeitaufwand bedeuten und schwer planbar sind.

Innerhalb von nur 2,5 Tagen absolvieren die Teilnehmer 25 Simulationen mit intensiven Nachbesprechungen (Debriefings). Das Spektrum der behandelten Szenarien ist breit gefächert: Von akuten Herzinfarkten bis hin zu psychiatrischen Notfällen wird ein weites Feld abgedeckt.

Der Höhepunkt des Kurses ist eine großangelegte Massenanfall von Verletzten (MANV) -Übung, bei der ein Verkehrsunfall simuliert wird. Diese Übung findet in Kooperation mit der Feuerwehr und dem Malteser Hilfsdienst statt und stellt eine herausragende Gelegenheit dar, interdisziplinäre Zusammenarbeit unter extrem realistischen Bedingungen zu trainieren.

„Der Nasim-Mosel Kurs setzt neue Maßstäbe in der notfallmedizinischen Ausbildung und trägt damit wesentlich zur Qualitätssicherung in der rettungsdienstlichen Akutversorgung bei“, untermauert Dr. Andreas Follmann, ärztlicher Leiter von Emergeasy.

Analog zum NaSimMosel Kurs wird im Frühjahr dieses Jahres auch auf Balearischen Insel Mallorca ein NaSimMallorca Kurs angeboten. Die Vorbereitungen hierzu laufen auf Hochtouren.

EXTRA:

Emergeasy wurde 2012 als GbR gegründet. Begonnen mit Notfalltraining für medizinisches Fachpersonal in Arztpraxen und Kliniken wurde das Portfolio in den letzten Jahren kontinuierlich erweitert. Notarztsimulationskurse, Schockraumtraining, Brandschutzhelfer- und Erste-Hilfe-Ausbildung zählen zu den beliebtesten Kursen.