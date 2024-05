Einen Tag lang „Berufserfahrung“ sammeln: Girls’& Boys‘Day bei der VG Trier-Land

TRIER. „Das ist ja ganz schön viel Arbeit“, sagt Alexandros voller Achtung angesichts der Wahlvorbereitungen, die derzeit in der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land im Hinblick auf die Kommunalwahl am 9. Juni zu absolvieren sind.

Alexandros hatte sich im Rahmen des Boys’Day für den „Tag in der Verwaltung“ entschieden. Einen Tag lang durfte er Verwaltungsmitarbeiterin Nina Lieser über die Schulter schauen und auch tatkräftig mitanpacken. Dabei erhielt er einen kleinen Eindruck in die Struktur und die vielfältigen Aufgabenstellungen einer Verwaltung. Sein Fazit fiel durchweg positiv aus.

Mit großem Enthusiasmus absolvierten auch Lina, Caya und Antonia „ihren“ Girls’Day im Ordnungsamt der Verbandsgemeinde. Mit dem Vollzugsbeamten der VG, Christian Becker, ging es sogar zum Außendienst, wo die drei Mädchen in der Praxis erleben konnten, welche Aufgaben im kommunalen Vollzugsdienst zur Gefahrenabwehr und der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zu erledigen sind.

Der vom Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e.V. gesteuerte Zukunftstag Girls’Day bzw. Boys’Day bietet Mädchen und Jungen die Möglichkeit, in „geschlechtsuntypische“ Berufe hineinzuschnuppern und so auch neue Impulse für ihre berufliche Orientierung zu erhalten. Von dieser Möglichkeit haben in der Verbandsgemeindeverwaltung Trier-Land auch Sima und Lara Gebrauch gemacht, die sich für den Tag als ITlerin entschieden hatten, während Elia den Tag als Erzieher in der KiTa Trierweiler-Sirzenich verbrachte.