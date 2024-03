Bundespolizei Trier: Wiederholt ans Gesäß gegriffen – 13-Jährige in Zug sexuell belästigt

TRIER/KONZ. Am Donnerstagmorgen, 7.3.2024, zwischen 7.10 und 7.20 Uhr, soll ein bisher unbekannter Mann in der Regionalbahn 12504, auf der Fahrt von Konz nach Trier-Süd, einer 13-Jährigen sowohl beim Einstieg als auch während der Fahrt wiederholt an ihr Gesäß gegriffen haben.

Aufgrund der Auslastung des Zuges konnte sich die 13-Jährige nicht von dem ca. 50-jährigen Mann entfernen. Reisende, die das Geschehen beobachtet haben und Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei Trier unter 0651/43678-0 zu melden. (Quelle: Bundespolizeiinspektion Trier)