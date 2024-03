Stefan Brodel bleibt Obermeister: Vorstandswahlen bei der Kfz-Innung Daun-Prüm 

SCHWIRZHEIM. Stefan Brodel wurde bei der Jahreshauptversammlung Ende Februar zum wiederholten Male für fünf Jahre zum Obermeister der Kfz-Innung Daun-Prüm gewählt. Fast 40 Mitglieder waren im Gasthaus Kostisch in Schwirzheim zusammengekommen, um die Weichen für die Zukunft des regionale Kfz-Gewerbes zu stellen.

„Ich danke meinen Kfz-Kollegen für ihr Vertrauen und freue mich darauf, zusammen mit ihnen zum Wohle des Kfz-Handwerks weiter dieses Amt zu begleiten. Wir haben viel vor„, lässt Brodel vorausblicken. Udo Schröder wird weiterhin die Rolle des stellvertretenden Obermeisters und stellvertretenden Lehrlingswarts übernehmen. Hauptverantwortlicher Lehrlingswart bleibt Horst Niederprüm. Als Beisitzer wurden wiedergewählt Rainer Glandien, Martin Kirwel, Ingo Kreis, Werner Stabel, Dennis Oerter, Stefan Klasen, Holger Wirfs und Detlef Papkalla. Neue Beisitzer im Vorstand sind Christian Plein und Thomas Ritter.

Sie lösen damit Helmut Klasen und Michael Kainz ab, die sich über Jahrzehnte in der Innung engagiert hatten. Als Kassenprüfer amtieren auch zukünftig Horst Fohr und Joshua Franke, die neu durch Christa Brodel vertreten werden.

Weiteres Thema der Versammlung war der ab Herbst anstehende Lehrgang zum geprüften Kfz-Servicetechniker als mittlere Karrierestufe zwischen Geselle und Meister. Diese Weiterqualifizierung können alle Kfz-Mechatroniker-Gesellinnen und -Gesellen erlangen. Aufgrund der öffentlich-rechtlichen Prüfungsverordnung ist dieser Lehrgang staatlich anerkannt. „Mit Bestehen der Abschluss-Prüfung erlangt man automatisch Teil 1 der Meisterprüfung“, betont Walter Zimmer, Beauftragter der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region für die Kfz-Innung der Region.

Des Weiteren plant die Innung im Herbst einen Ausflug, denn „Innung bedeutet auch Gemeinschaft und mal außerhalb der Regularien ins Gespräch zu kommen. Netzwerkarbeit ist Innungsaufgabe„, stellt Christian Weirich, stellvertretender Geschäftsführer der Innung heraus.

Geehrt wurde an dem Abend Thomas Port. Der Fachlehrer an der Berufsbildenden Schule in Prüm ist im Gesellenprüfungsausschuss der Innung tätig und wurde mit der Silbernen Meisterbrief-Urkunde für 25 Jahre Meisterwürde geehrt.

Zum Thema „Schadenmanagement“ und den dazu geänderten Rechtsprechungen informierte Roman Kasten aus Wiesbaden. Kasten ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und Arbeitsrecht. (Quelle: Kreishandwerkerschaft MEHR)